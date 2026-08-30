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Главная Одесса На одной из свалок Одесчины обнаружили тело девушки в мешке

На одной из свалок Одесчины обнаружили тело девушки в мешке

Ua ru
30 августа 2026 02:28
На Одесчине обнаружили убитую 15-летнюю девушку
Тело девушки в мешке на свалке. Фото: Нацполиция

В Измаильском районе Одесской области нашли мертвой девушку, которую накануне объявили в розыск. Ее тело обнаружили на свалке за пределами села. Правоохранители задержали местного жителя, которого предварительно считают причастным к убийству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области и Одесскую областную прокуратуру.

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Девушку искали более суток

По данным полиции Одесской области, накануне в правоохранительные органы обратилась мать 15-летней девушки и сообщила о ее исчезновении. Полиция возбудила дело с пометкой "бесследно пропавшая" и приступила к поискам. К ним привлекли полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Местность обследовали с помощью служебных собак и беспилотника.

В субботу, 29 августа, тело девушки нашли на свалке за пределами населенного пункта, где она жила. В прокуратуре уточнили, что руки погибшей были связаны, а тело спрятали в мешок.

Что известно о причине смерти

По предварительным данным следствия, причиной смерти могла стать асфиксия. Окончательный ответ должна дать судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители уже назначили ряд экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства гибели несовершеннолетней.

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Задержанный молодой человек

В ходе поисковых и следственных мероприятий правоохранители установили личность 19-летнего односельчанина погибшей. Его задержали. В настоящее время в отношении молодого человека проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Следователи готовят уведомление о подозрении в умышленном убийстве. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Измаильская окружная прокуратура.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в центре города. По данным полиции, в этом году было зафиксировано не менее пяти случаев. Мужчина выбирал прохожих женщин, подбегал к ним сзади и наносил удары по разным частям тела. После этого он убегал с места происшествия. В ходе расследования полицейские установили личность вероятного нападавшего. Им оказался 36-летний житель Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе мужчину подозревают в убийстве сожительницы после бытового конфликта. По предварительным данным полиции, он завернул её тело в кусок линолеума и несколько дней пробыл с ним в квартире. Погибшую обнаружила мать подозреваемого, когда пришла навестить сына.

Новини.LIVE информировали, что вечером 29 августа в Киевском районе Одессы мужчина из охотничьего ружья застрелил своих родителей и ранил брата. Позже он забаррикадировался в квартире и застрелился.

смерть убийство подростки Одесская область Новости Одессы тело
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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