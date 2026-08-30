На Одещині знайшли вбитою 15-річну дівчину

Тіло дівчини в мішку на сміттєзвалищі. Фото: Нацполіція

В Ізмаїльському районі Одещини знайшли мертвою дівчину, яку напередодні оголосили в розшук. Її тіло виявили на сміттєзвалищі за межами села. Правоохоронці затримали місцевого жителя, якого попередньо вважають причетним до вбивства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області та Одеську обласну прокуратуру.

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Дівчину шукали більше доби

За даними поліції Одеської області, напередодні до правоохоронців звернулася мати 15-річної дівчини та повідомила про її зникнення. Поліція відкрила провадження з позначкою "безвісти зникла" та розпочала пошуки. До них залучили поліцейських, нацгвардійців і прикордонників. Місцевість обстежували зі службовими собаками та за допомогою безпілотника.

У суботу, 29 серпня, тіло дівчини знайшли на сміттєзвалищі за межами населеного пункту, де вона жила. У прокуратурі уточнили, що руки загиблої були зв'язані, а тіло заховали в мішок.

Що відомо про причину смерті

За попередніми даними слідства, причиною смерті могла стати асфіксія. Остаточну відповідь має дати судово-медична експертиза. Правоохоронці вже призначили низку експертиз, які мають допомогти встановити обставини загибелі неповнолітньої.

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Затриманий хлопець

Під час пошукових і слідчих заходів правоохоронці встановили 19-річного односельця загиблої. Його затримали. Наразі з молодиком проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Слідчі готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападах на жінок у центрі міста. За даними поліції, цього року зафіксували щонайменше п'ять випадків. Чоловік обирав перехожих жінок, підбігав до них зі спини та завдавав ударів по різних частинах тіла. Після цього він тікав із місця події. Під час розслідування поліцейські встановили ймовірного нападника. Ним виявився 36-річний житель Одеси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки після побутового конфлікту. За попередніми даними поліції, він загорнув її тіло у шматок лінолеуму та кілька днів залишався з ним у квартирі. Загиблу виявила мати підозрюваного, коли прийшла навідати сина.

Новини.LIVE інформували, що увечері 29 серпня в Київському районі Одеси чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків та поранив брата. Пізніше він забарикадувався в квартирі і пристрелив себе.