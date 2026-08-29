Стрілянина в Одесі: чоловік убив батьків і поранив брата

Поліцейські біля квартири, в якій сталася трагедія. Фото: Нацполіція

Увечері 29 серпня в Київському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей. За попередніми даними, відомо, що чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків та поранив брата.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Поліцейські на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Стрілянина в Одесі

За даними поліції Одеської області, трагедія сталася в одному з багатоквартирних будинків. Попередньо встановлено, що 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю проти членів своєї родини. Його батько та мати загинули. Брат нападника отримав травми, його госпіталізували. Про стан постраждалого наразі не повідомляється.

Пробите скло. Фото: Нацполіція

Чоловік забарикадувався у квартирі

Після стрілянини озброєний чоловік залишився у квартирі та забарикадувався всередині. Коли на місце прибули правоохоронці, він застрелився. На місці працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Правоохоронці встановлюють послідовність подій та інші обставини трагедії.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох і більше людей. Слідство триває.

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Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападах на жінок у центрі міста. За даними поліції, цього року зафіксували щонайменше п'ять випадків. Чоловік обирав перехожих жінок, підбігав до них зі спини та завдавав ударів по різних частинах тіла. Після цього він тікав із місця події. Під час розслідування поліцейські встановили ймовірного нападника. Ним виявився 36-річний житель Одеси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки після побутового конфлікту. За попередніми даними поліції, він загорнув її тіло у шматок лінолеуму та кілька днів залишався з ним у квартирі. Загиблу виявила мати підозрюваного, коли прийшла навідати сина.

Новини.LIVE інформували, що на Одещині після застілля чоловік до смерті побив знайомого, а потім закопав його тіло у лісосмузі біля будинку. Зниклого кілька днів шукали рідні та поліція.