Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі чоловік розстріляв власну родину: троє загиблих

В Одесі чоловік розстріляв власну родину: троє загиблих

Ua ru
29 серпня 2026 23:57
Стрілянина в Одесі: чоловік убив батьків і поранив брата
Поліцейські біля квартири, в якій сталася трагедія. Фото: Нацполіція

Увечері 29 серпня в Київському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей. За попередніми даними, відомо, що чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків та поранив брата.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

Реклама
Поліцейська машина
Поліцейські на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Стрілянина в Одесі

За даними поліції Одеської області, трагедія сталася в одному з багатоквартирних будинків. Попередньо встановлено, що 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю проти членів своєї родини. Його батько та мати загинули. Брат нападника отримав травми, його госпіталізували. Про стан постраждалого наразі не повідомляється.

Дірка від пулі
Пробите скло. Фото: Нацполіція

Чоловік забарикадувався у квартирі

Після стрілянини озброєний чоловік залишився у квартирі та забарикадувався всередині. Коли на місце прибули правоохоронці, він застрелився. На місці працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Правоохоронці встановлюють послідовність подій та інші обставини трагедії.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох і більше людей. Слідство триває.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападах на жінок у центрі міста. За даними поліції, цього року зафіксували щонайменше п'ять випадків. Чоловік обирав перехожих жінок, підбігав до них зі спини та завдавав ударів по різних частинах тіла. Після цього він тікав із місця події. Під час розслідування поліцейські встановили ймовірного нападника. Ним виявився 36-річний житель Одеси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки після побутового конфлікту. За попередніми даними поліції, він загорнув її тіло у шматок лінолеуму та кілька днів залишався з ним у квартирі. Загиблу виявила мати підозрюваного, коли прийшла навідати сина.

Новини.LIVE інформували, що на Одещині після застілля чоловік до смерті побив знайомого, а потім закопав його тіло у лісосмузі біля будинку. Зниклого кілька днів шукали рідні та поліція.

вбивство напад стрілянина Одеська область Новини Одеси поранення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації