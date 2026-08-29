В Одесі чоловіка, який нападав на жінок, відправили в психлікарню

Затриманий порушник. Фото: Нацполіція

В Одесі суд обрав запобіжний захід 36-річному чоловіку, якого підозрюють у нападах на жінок у центрі міста. За даними поліції, цього року зафіксували щонайменше п'ять схожих випадків: чоловік підбігав до незнайомок зі спини, бив їх руками й ногами та тікав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Правоохоронці з чоловіком, якого підозрюють у серії нападів на жінок у центрі Одеси. Фото: Національна поліція України

Напади на жінок у центрі Одеси

За даними поліції Одеської області, всі п'ять нападів були схожими. Чоловік обирав перехожих жінок, підбігав до них зі спини та завдавав ударів по різних частинах тіла. Після цього він тікав із місця події. Після звернень потерпілих правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень за умисне легке тілесне ушкодження. Під час розслідування поліцейські встановили ймовірного нападника. Ним виявився 36-річний житель Одеси.

Один із випадків стався на вулиці Європейській. За версією слідства, вдень чоловік підійшов до незнайомої жінки зі спини та вдарив її ногою в поперек. Вона втратила рівновагу та впала. Медики зафіксували в потерпілої синці, які віднесли до легких тілесних ушкоджень. Саме за цим епізодом чоловіку вже повідомили про підозру.

Поліцейські конвоюють 36-річного підозрюваного у серії нападів на перехожих. Фото: Національна поліція України

Що встановила експертиза

Під час розслідування правоохоронці призначили кілька експертиз, серед яких була судово-психіатрична. За її висновком, чоловік має хронічний психічний розлад — шизофренію. Фахівці дійшли висновку, що він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, а також становить небезпеку для себе й оточення. Після отримання результатів експертизи правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про поміщення чоловіка до спеціалізованого закладу.

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Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання правоохоронців. Чоловіка на 60 діб помістили до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, які виключають його небезпечну поведінку. Поліцейські вже конвоювали його до медичного закладу.

Ще чотири епізоди продовжують розслідувати. У цих провадженнях призначили судово-медичні експертизи, які мають визначити ступінь тяжкості травм потерпілих. Поліція також звернулася до одеситів, які могли постраждати від дій цього чоловіка, але раніше не повідомляли про це. Їх просять звернутися до найближчого відділення поліції або телефонувати за номерами 102 чи 112.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі двоє чоловіків скоїли розбійний напад на подружжя, представившись співробітниками силової структури. Вони були у формі військового типу та балаклавах і погрожували потерпілим пістолетом. Нападники зв’язали чоловіка та жінку й забрали гроші та прикраси.

Інший випадок стався в селищі Чорноморському Одеського району. 33-річний чоловік під час конфлікту дістав пістолет, погрожував людям і забрав речі з чужого автомобіля. Згодом він викрав заведений "Audi", а коли власник намагався його зупинити, рушив із місця та травмував чоловіка.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області різко зросла кількість нападів на представників ТЦК під час перевірки документів. Від початку року зафіксували вже понад 10 таких випадків, де проти військових застосовували зброю та газ.