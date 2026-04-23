Озброєний напад на Одещині: викрадення авто та наїзд на людину

Затримання зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі чоловік влаштував небезпечний конфлікт просто посеред дня. Він погрожував пістолетом, забрав речі з чужого авто та згодом викрав іншу машину. Під час втечі травмував людину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі інциденту

Подія сталася вдень у селищі Чорноморське. До поліції звернулися потерпілі та повідомили про напад і викрадення авто. За даними слідства, 33-річний місцевий житель посварився з 32-річним одеситом. Під час конфлікту він на своєму "SsangYong" навмисно врізався у припаркований "BMW" опонента. Після цього дістав пістолет, погрожував чоловіку та людям поруч і поводився агресивно.

Далі зловмисник забрав із салону "BMW" колонку, шолом і ключі та поїхав з місця. Однак невдовзі не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Викрадення авто

Згодом він помітив на вулиці заведений "Audi", водій якого саме вивантажував речі. Скориставшись моментом, чоловік сів за кермо чужої машини. Власник намагався його зупинити — відкрив двері та намагався витягти нападника. Але той рушив, врізався в гараж і зачепив чоловіка, після чого втік на викраденому авто. Потерпілого з травмами доставили до лікарні.

Затримання зловмисника

Правоохоронці швидко встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його на одній із вулиць селища. У нього вилучили викрадені речі та пістолет. Попередньо це стартова зброя, її направили на експертизу. Також у чоловіка були ознаки сп’яніння, тому в нього відібрали зразки для аналізу.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманому про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: розбій в умовах воєнного стану, хуліганство із застосуванням предмета для нанесення травм та незаконне заволодіння транспортом із насильством. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають експертизи. Правоохоронці встановлюють тяжкість травм потерпілого та розмір завданих збитків.

Інші напади

Раніше в Одесі стався ще один резонансний інцидент за участі озброєного чоловіка. Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, напав із ножем на перехожих і поранив дитину просто на вулиці. Після цього він утік і переховувався. Патрульні оперативно обстежили район і знайшли нападника на території приватного будинку. Під час затримання чоловік поводився агресивно, мав ознаки сп’яніння і погрожував правоохоронцям, тож до нього застосували силу та кайданки.

Поранену дитину госпіталізували, їй надали медичну допомогу. Стан потерпілої офіційно не уточнювали. Затриманого передали Військовій службі правопорядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи.

