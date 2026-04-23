Вооруженное нападение на Одесчине: угон авто и наезд на человека

Задержание злоумышленника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе мужчина устроил опасный конфликт прямо посреди дня. Он угрожал пистолетом, забрал вещи из чужого авто и впоследствии угнал другую машину. Во время побега травмировал человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие произошло днем в поселке Черноморское. В полицию обратились пострадавшие и сообщили о нападении и угоне авто. По данным следствия, 33-летний местный житель поссорился с 32-летним одесситом. Во время конфликта он на своем "SsangYong" намеренно врезался в припаркованный "BMW" оппонента. После этого достал пистолет, угрожал мужчине и людям рядом и вел себя агрессивно.

Далее злоумышленник забрал из салона "BMW" колонку, шлем и ключи и уехал с места. Однако вскоре не справился с управлением и съехал в кювет.

Похищение авто

Впоследствии он заметил на улице заведенный "Audi", водитель которого как раз выгружал вещи. Воспользовавшись моментом, мужчина сел за руль чужой машины. Владелец пытался его остановить — открыл дверь и пытался вытащить нападающего. Но тот тронулся, врезался в гараж и задел мужчину, после чего скрылся на угнанном авто. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Задержание злоумышленника

Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его на одной из улиц поселка. У него изъяли похищенные вещи и пистолет. Предварительно это стартовое оружие, его направили на экспертизу. Также у мужчины были признаки опьянения, поэтому у него отобрали образцы для анализа.

Что грозит

Следователи сообщили задержанному о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: разбой в условиях военного положения, хулиганство с применением предмета для нанесения травм и незаконное завладение транспортом с насилием. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются экспертизы. Правоохранители устанавливают тяжесть травм потерпевшего и размер нанесенного ущерба.

Другие нападения

Ранее в Одессе произошел еще один резонансный инцидент с участием вооруженного мужчины. Военнослужащий, самовольно оставивший часть, напал с ножом на прохожих и ранил ребенка прямо на улице. После этого он сбежал и скрывался. Патрульные оперативно обследовали район и нашли нападавшего на территории частного дома. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, имел признаки опьянения и угрожал правоохранителям, поэтому к нему применили силу и наручники.

Раненого ребенка госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь. Состояние потерпевшей официально не уточняли. Задержанного передали Военной службе правопорядка. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области мужчина убил свою невестку во время ссоры в новогоднюю ночь. Они вместе праздновали, употребляли алкоголь, но застолье закончилось трагедией. После конфликта он схватил нож и несколько раз ударил женщину. Она скончалась от полученных ранений.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки мужчины. Один из офицеров получил тяжелые ножевые ранения и находится в критическом состоянии. Ситуация обострилась из-за действий толпы, которая помешала эвакуации раненого.