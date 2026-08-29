В Одессе мужчину, нападавшего на женщин, поместили в психбольницу

Задержанный нарушитель. Фото: Нацполиция

В Одессе суд избрал меру пресечения в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в нападениях на женщин в центре города. По данным полиции, в этом году было зафиксировано не менее пяти подобных случаев: мужчина подбегал к незнакомкам сзади, избивал их руками и ногами, а затем убегал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Правоохранители с мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин в центре Одессы. Фото: Национальная полиция Украины

Нападения на женщин в центре Одессы

По данным полиции Одесской области, все пять нападений были схожими. Мужчина выбирал прохожих женщин, подбегал к ним со спины и наносил удары по разным частям тела. После этого он убегал с места происшествия. После обращений потерпевших правоохранители возбудили пять уголовных дел по факту умышленного причинения легких телесных повреждений. В ходе расследования полицейские установили личность вероятного нападавшего. Им оказался 36-летний житель Одессы.

Один из случаев произошел на улице Европейской. По версии следствия, днем мужчина подошел к незнакомой женщине сзади и ударил ее ногой в поясницу. Она потеряла равновесие и упала. Медики зафиксировали у потерпевшей синяки, которые отнесли к легким телесным повреждениям. Именно по этому эпизоду мужчине уже сообщили о подозрении.

Полицейские конвоируют 36-летнего подозреваемого в серии нападений на прохожих. Фото: Национальная полиция Украины

Что установила экспертиза

В ходе расследования правоохранители назначили несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Согласно ее заключению, у мужчины хроническое психическое расстройство — шизофрения. Специалисты пришли к выводу, что он не мог осознавать свои действия и контролировать их, а также представляет опасность для себя и окружающих. После получения результатов экспертизы правоохранители обратились в суд с ходатайством о помещении мужчины в специализированное учреждение.

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Какое решение принял суд

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство правоохранителей. Мужчину на 60 суток поместили в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение. Полицейские уже доставили его в медицинское учреждение.

Еще четыре эпизода продолжают расследовать. В этих делах назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить степень тяжести травм потерпевших. Полиция также обратилась к жителям Одессы, которые могли пострадать от действий этого мужчины, но ранее не сообщали об этом. Их просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номерам 102 или 112.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе двое мужчин совершили разбойное нападение на супружескую пару, представившись сотрудниками силовой структуры. Они были в форме военного образца и балаклавах и угрожали потерпевшим пистолетом. Нападавшие связали мужчину и женщину и забрали деньги и украшения.

Другой случай произошел в поселке Черноморском Одесского района. 33-летний мужчина во время конфликта достал пистолет, угрожал людям и забрал вещи из чужого автомобиля. Впоследствии он угнал заведенный автомобиль "Audi", а когда владелец попытался его остановить, тронулся с места и травмировал мужчину.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области резко возросло количество нападений на представителей ТЦК во время проверки документов. С начала года зафиксировано уже более 10 таких случаев, когда против военных применяли оружие и газ.