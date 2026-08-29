Стрельба в Одессе: мужчина убил родителей и ранил брата

Полицейские возле квартиры, в которой произошла трагедия. Фото: Нацполиция

Вечером 29 августа в Киевском районе Одессы произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. По предварительным данным, известно, что мужчина из охотничьего ружья застрелил своих родителей и ранил брата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Полицейские на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

Стрельба в Одессе

По данным полиции Одесской области, трагедия произошла в одном из многоквартирных домов. Предварительно установлено, что 50-летний мужчина применил охотничье ружье против членов своей семьи. Его отец и мать погибли. Брат нападавшего получил травмы, его госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Разбитое стекло. Фото: Нацполиция

Мужчина забаррикадировался в квартире

После стрельбы вооруженный мужчина остался в квартире и забаррикадировался внутри. Когда на место прибыли правоохранители, он застрелился. На месте работают следователи, криминалисты и оперативники. Правоохранители устанавливают последовательность событий и другие обстоятельства трагедии.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух и более человек. Расследование продолжается.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в центре города. По данным полиции, в этом году было зафиксировано не менее пяти случаев. Мужчина выбирал прохожих женщин, подбегал к ним сзади и наносил удары по разным частям тела. После этого он скрывался с места происшествия. В ходе расследования полицейские установили личность вероятного нападавшего. Им оказался 36-летний житель Одессы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе мужчину подозревают в убийстве сожительницы после бытового конфликта. По предварительным данным полиции, он завернул её тело в кусок линолеума и несколько дней пробыл с ним в квартире. Погибшую обнаружила мать подозреваемого, когда пришла навестить сына.

Новини.LIVE информировали, что в Одесской области после застолья мужчина до смерти избил знакомого, а затем закопал его тело в лесополосе возле дома. Пропавшего несколько дней искали родные и полиция.