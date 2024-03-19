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На юге Украины снова объявлена воздушная тревога

19 марта 2024 11:59
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Лилия Швец
редактор
На юге Украины снова объявлена воздушная тревога
Запуск баллистических ракет. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На юге Украины, в частности, в Одессе и Одесской области, снова звучит воздушная тревога сейчас, 19 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях.

На юге Украины снова объявлена воздушная тревога - фото 2

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 19 марта в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что оккупанты запустили в сторону региона разведывательные дроны. БпЛА были уничтожены на подлете к городу.

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