Тундровый белый береговой кулик. Фото: animalia

На побережье Чёрного моря в Одесской области заметили необычных пернатых гостей. Небольшие белые побережники передвигаются по пляжам стайками и ищут пищу у воды. Эти птицы преодолевают огромные расстояния, ведь гнездятся далеко за Полярным кругом. В Тузловских лиманах они появляются во время сезонных перелетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

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Птицы в Одесской области

Во время обследования черноморского побережья специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" встретили белых куликов (Calidris alba). Экологи исследовали влияние войны России против Украины на окружающую среду, когда заметили небольшие стайки птиц. Они двигались вдоль берега, держа между группами расстояние примерно 40–50 метров.

Белые кулики на побережье Одесской области. Фото: Иван Русев

Белый кулик — небольшая птица из семейства куликовых. Его особенность в том, что он гнездится в одних из самых северных районов планеты. Места размножения этого вида обнаруживали в арктической тундре примерно в 960 километрах от Северного полюса.

Несмотря на столь отдаленное происхождение, побережников можно встретить на морских побережьях многих стран мира. Вне сезона размножения они проводят значительную часть времени на песчаных пляжах, где добывают пищу.

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Охота у прибоя

Птицы выживают благодаря необычному способу питания. Небольшие стайки быстро бегают вдоль воды, повторяя движение волн. Как только волна отступает, белобровые кулики подбегают к мокрому песку и хватают мелких беспозвоночных, вынесенных прибоем.

Основу их рациона составляют мелкие рачки, моллюски и черви. Иногда белые кулики ищут пищу вместе с другими куликами, в частности с малыми и черногрудыми куликами.

Для Национального природного парка "Тузловские лиманы" этот вид является перелётным. Чаще всего его можно увидеть во время сезонных миграций, хотя отдельные птицы изредка остаются здесь зимовать.

Что известно о белых куликах

Белые кулики — настоящие путешественники среди птиц. Они размножаются в Арктике, а на зимовку отправляются к побережьям разных континентов. Некоторые долетают даже до Южной Америки, Африки и Австралии. Длина тела взрослой птицы составляет примерно 20–21 сантиметр. Её легко узнать по короткому чёрному клюву и чёрным лапам. Окраска меняется в зависимости от сезона. Летом спина и голова приобретают рыжеватые оттенки, а зимой птица становится преимущественно светло-серой и белой.

Еще одна интересная особенность — гнездование. Самки откладывают яйца в небольшие углубления прямо на земле среди арктической тундры. Обычно в кладке четыре яйца. Птицы могут оставаться почти неподвижными, когда к гнезду приближается хищник, чтобы не привлекать его внимания.

Во время миграций побережники иногда собираются в большие стаи. В случае опасности они одновременно взлетают и резко меняют направление движения. Такое поведение помогает им спасаться от хищных птиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Тарутинской степи в Одесской области продолжают восстанавливать популяцию европейского хомяка, находящегося под угрозой исчезновения. В этом году в естественную среду выпустили ещё более 15 животных. Специалисты надеются, что это поможет укрепить местную популяцию редкого вида. Европейский хомяк занесен в Красную книгу Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" вода в отдельных соленых водоемах приобрела коричневый и ржавый оттенок. Причиной этого стали микроорганизмы, которые активно размножаются в сверхсоленой воде с наступлением жары.