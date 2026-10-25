Тундряний білий побережник. Фото: animalia

На узбережжі Чорного моря в Одеській області помітили незвичних пернатих гостей. Невеликі білі побережники пересуваються пляжами зграйками та шукають їжу біля води. Ці птахи долають величезні відстані, адже гніздяться далеко за Полярним колом. У Тузлівських лиманах вони з'являються під час сезонних перельотів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

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Птахи на Одещині

Під час обстеження чорноморського узбережжя фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" зустріли білих побережників (Calidris alba). Екологи досліджували вплив війни Росії проти України на довкілля, коли побачили невеликі зграйки птахів. Вони рухалися вздовж берега, тримаючи між групами відстань приблизно 40–50 метрів.

Прибережники на узбережжі Одещини. Фото: Іван Русев

Білий побережник — невеликий птах із родини баранцевих. Його особливість у тому, що він гніздиться в одних із найпівнічніших районів планети. Місця розмноження цього виду знаходили в арктичній тундрі приблизно за 960 кілометрів від Північного полюса.

Попри таке далеке походження, побережників можна зустріти на морських узбережжях багатьох країн світу. Поза сезоном розмноження вони проводять значну частину часу на піщаних пляжах, де знаходять їжу.

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Полювання біля хвиль

Птахи виживають завдяки незвичному способу харчування. Невеликі зграйки швидко бігають уздовж води, повторюючи рух хвиль. Щойно хвиля відступає, побережники підбігають до мокрого піску та хапають дрібних безхребетних, яких виніс прибій.

Основу їхнього раціону становлять маленькі рачки, молюски та черв'яки. Іноді білі побережники шукають їжу разом з іншими куликами, зокрема малими та чорногрудими побережниками.

Для Національного природного парку "Тузлівські лимани" цей вид є перелітним. Найчастіше його можна побачити під час сезонних міграцій, хоча окремі птахи зрідка залишаються тут зимувати.

Що відомо про білих побережників

Білі побережники — справжні мандрівники серед птахів. Вони розмножуються в Арктиці, а на зимівлю вирушають до узбереж різних континентів. Деякі долітають навіть до Південної Америки, Африки та Австралії. Довжина тіла дорослого птаха становить приблизно 20–21 сантиметр. Його легко впізнати за коротким чорним дзьобом і чорними ногами. Забарвлення змінюється залежно від сезону. Влітку спина та голова набувають рудуватих відтінків, а взимку птах стає переважно світло-сірим і білим.

Ще одна цікава особливість — гніздування. Самки відкладають яйця в невеликі заглиблення просто на землі серед арктичної тундри. Зазвичай у кладці чотири яйця. Птахи можуть залишатися майже нерухомими, коли до гнізда наближається хижак, щоб не привертати його уваги.

Під час міграцій побережники іноді збираються у великі зграї. У разі небезпеки вони одночасно злітають і різко змінюють напрямок руху. Така поведінка допомагає їм рятуватися від хижих птахів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Тарутинському степу на Одещині продовжують відновлювати популяцію європейського хом’яка, який перебуває під загрозою зникнення. Цього року до природного середовища випустили ще понад 15 тварин. Фахівці сподіваються, що це допоможе зміцнити місцеву популяцію рідкісного виду. Хом’як європейський занесений до Червоної книги України.

Також Новини.LIVE писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вода в окремих солоних водоймах набула коричневого та іржавого відтінку. Причиною цього стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.