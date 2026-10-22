Мачок жовтий. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

На Одещині посеред глибокої осені продовжує квітнути мачок жовтий — рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. Її помітили на території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Яскраві жовті квітки привертають увагу незвичним цвітінням у цю пору року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

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Рідкісна квітка

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" продовжує квітнути мачок жовтий (Glaucium flavum). Це рослина з родини макових, яка зазвичай квітне в теплішу пору року. Працівники нацпарку спостерігають за дикою природою та фіксують вплив війни на довкілля. Незвичне осіннє цвітіння стало для них приводом нагадати про українських військових, завдяки яким вони можуть продовжувати свою роботу.

"Ця квітка — щире і тепле привітання всім захисникам і захисницям України, завдяки кому колектив нацпарку може вести спостереження за дикою природою і реєструвати вплив війни на довкілля з надію покарання злочинця рф міжнародним судом", — написав еколог.

Що відомо про мачок жовтий

Мачок жовтий — трав'яниста рослина з великими жовтими квітками. За даними Червоної книги України, він має природоохоронний статус вразливого виду. В Україні рослина росте переважно на узбережжях Чорного й Азовського морів. Для нього важливі прибережні піщані та кам'янисті ділянки. Серед загроз для виду — руйнування природних місць зростання, зокрема через укріплення берегів, надмірне рекреаційне навантаження та збирання рослин.

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У "Тузлівських лиманах" мачок жовтий зростає на окремих ділянках піщаного пересипу. Збереження таких місць допомагає охороняти рідкісну рослину та природне різноманіття українського Причорномор'я.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Тарутинському степу на Одещині продовжують відновлювати популяцію європейського хом’яка, який перебуває під загрозою зникнення. Цього року до природного середовища випустили ще понад 15 тварин. Фахівці сподіваються, що це допоможе зміцнити місцеву популяцію рідкісного виду. Хом’як європейський занесений до Червоної книги України.

Також Новини.LIVE писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вода в окремих солоних водоймах набула коричневого та іржавого відтінку. Причиною цього стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.