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Главная Одесса На Одесчине расцвел желтый мак: где находится это уникальное растение

На Одесчине расцвел желтый мак: где находится это уникальное растение

Ua ru
22 октября 2026 17:30
Желтый мачок в «Тузловских лиманах»: что известно об этом цветке Национальный парк "Тузловские лиманы"
Жёлтый мачок. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

В Одесской области в разгар глубокой осени продолжает цвести желтый мак — редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. Его заметили на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Яркие желтые цветки привлекают внимание необычным цветением в это время года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

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Редкий цветок

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" продолжает цвести желтый мак (Glaucium flavum). Это растение из семейства маковых, которое обычно цветет в более теплое время года. Сотрудники нацпарка наблюдают за дикой природой и фиксируют влияние войны на окружающую среду. Необычное осеннее цветение стало для них поводом напомнить об украинских военных, благодаря которым они могут продолжать свою работу.

"Этот цветок — искренний и тёплый привет всем защитникам и защитницам Украины, благодаря которым коллектив национального парка может вести наблюдения за дикой природой и фиксировать влияние войны на окружающую среду, надеясь на наказание преступника РФ международным судом", — написал эколог.

Что известно о желтом маке

Мачок желтый — травянистое растение с крупными желтыми цветками. По данным Красной книги Украины, он имеет природоохранный статус уязвимого вида. В Украине растение растет преимущественно на побережьях Черного и Азовского морей. Для него важны прибрежные песчаные и каменистые участки. Среди угроз для вида — разрушение естественных мест произрастания, в частности из-за укрепления берегов, чрезмерная рекреационная нагрузка и сбор растений.

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В "Тузловских лиманах" желтый мачок растет на отдельных участках песчаного пересыпа. Сохранение таких мест помогает охранять редкое растение и природное разнообразие украинского Причерноморья.

Как сообщали Новини.LIVE, в Тарутинской степи в Одесской области продолжают восстанавливать популяцию европейского хомяка, находящегося под угрозой исчезновения. В этом году в естественную среду выпустили ещё более 15 животных. Специалисты надеются, что это поможет укрепить местную популяцию редкого вида. Европейский хомяк занесен в Красную книгу Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" вода в отдельных соленых водоемах приобрела коричневый и ржавый оттенок. Причиной этого стали микроорганизмы, которые активно размножаются в сверхсоленой воде с наступлением жары.

растения Одесская область Новости Одессы Красная книга редкий цветок
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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