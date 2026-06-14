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Главная Одесса На румынской границе разворачивают авто из Одессы из-за техосмотра

На румынской границе разворачивают авто из Одессы из-за техосмотра

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 19:19
На румынской границе разворачивают авто из Одессы из-за техосмотра
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Водители из Одесской области начали получать отказы на границе с Румынией из-за неполного пакета документов. Помимо стандартных документов, пограничники могут проверять сертификат технического состояния автомобиля. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы не пропустить машину.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии автомобиля

Во время проверки у водителей смотрят стандартный пакет документов: удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и международный страховой полис. Но в отдельных случаях могут попросить и подтверждение прохождения обязательного технического контроля.

Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно только после проверки автомобиля на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без такого сертификата украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям необходимо иметь полный пакет документов:

Читайте также:
  • биометрический заграничный паспорт или визу;
  • документы на автомобиль;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.

Что запрещено ввозить в Румынию

Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные деньги свыше 10 тысяч евро без декларирования.

Что стоит знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Ранее Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "єЧерга" и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что при пересечении границы с Молдовой пограничники могут попросить документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдают после проверки авто на сертифицированной станции.

Новости Одессы документы техосмотр выезд в Румынию
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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