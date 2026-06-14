На румунському кордоні розвертають авто з Одеси через техогляд

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Водії з Одещини почали отримувати відмови на кордоні з Румунією через неповний пакет документів. Окрім стандартних паперів, прикордонники можуть перевіряти сертифікат технічного стану авто. У деяких випадках цього достатньо, щоб не пропустити машину.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат про технічний стан авто

Під час перевірки у водіїв дивляться стандартний пакет документів: посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та міжнародний страховий поліс. Але в окремих випадках можуть попросити і підтвердження проходження обов’язкового технічного контролю.

Цей документ підтверджує, що транспортний засіб технічно справний і безпечний для руху. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, освітлення, рульове керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Без такого сертифіката українським водіям можуть відмовити у перетині кордону з Румунією.

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб уникнути проблем під час поїздки, водіям потрібно мати повний пакет документів:

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біометричний закордонний паспорт або візу;

документи на автомобіль;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18-60 років;

довіреність, якщо водій керує чужим автомобілем.

Що заборонено ввозити до Румунії

Румунська митниця також контролює ввезення товарів. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без відповідних дозволів, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування.

Що варто знати перед поїздкою

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Обов’язковою залишається медична страховка з покриттям не менше ніж 30 тисяч євро.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час проходження кордону з Молдовою прикордонники можуть попросити документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, який видають після перевірки авто на сертифікованій станції.