На завтра в Одессе срочно нужны доноры — где сдать кровь

Люди сдают кровь. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 13 ноября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Где нужны доноры

Слободка с 9:00 до 12:00

3(+) десять человек;

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.

Пироговская в 9:00

2(-) шесть человек;

Только граждане Украины.

Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания — в течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.