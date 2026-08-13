Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Начальника Николаевского ТЦК задержали за взятку в размере 15 тысяч долларов

Начальника Николаевского ТЦК задержали за взятку в размере 15 тысяч долларов

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 18:44
Начальника Николаевского ТЦК задержали за взятку в размере 15 тысяч долларов
Задержание начальника Николаевского ТЦК. Фото: Руслан Кравченко

Начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды. По данным следствия, в общей сложности чиновник получил 15 тысяч долларов за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации и решении вопросов, связанных с воинским учетом.

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

За что чиновник получил 15 тысяч долларов

Как сообщили правоохранители, во время задержания начальник Николаевского областного ТЦК и СП получил 10 тысяч долларов. За эти средства он должен был не применять в отношении трёх военнообязанных мобилизационные меры, снять их с розыска в системе "Оберіг" и создать условия для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

Начальника Миколаївського ТЦК затримали за хабар у $15 тисяч - фото 1
Задержание правонарушителя. Фото: Офис генпрокурора

Ранее в рамках этого же уголовного производства следователи зафиксировали получение должностным лицом ещё $5 тысяч. По данным следствия, за эту сумму он должен был не допустить направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и содействовать его возвращению для повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

Таким образом, общая сумма неправомерной выгоды, которую удалось зафиксировать правоохранителям, составляет $15 тысяч.

Читайте также:

Что грозит начальнику Николаевского ТЦК

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту его службы и проживания, а также осуществляют другие первоочередные следственные действия.

В настоящее время готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокуратура также планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранения от должности.

В то же время окончательная правовая оценка действиям должностного лица будет дана в рамках уголовного производства. Расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Закарпатье выявили схему незаконной отмены отсрочек от мобилизации. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в период с середины 2025-го по середину 2026 года незаконно аннулировали отсрочки 130 гражданам, а во время проверки в Береговском районном ТЦК и СП выявили 11 мужчин с действующими отсрочками в "Резерв+".

Также Новини.LIVE сообщали о расследовании Государственного бюро расследований относительно незаконного удержания и насилия над гражданами в одном из районных ТЦК и СП Одесской области. Следствие установило, что к противоправным действиям могли быть причастны сотрудники ТЦК и представители общественной организации.

взятка мобилизация ТЦК и СП военнообязанные задержание
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации