Начальника Николаевского ТЦК задержали за взятку в размере 15 тысяч долларов

Задержание начальника Николаевского ТЦК. Фото: Руслан Кравченко

Начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды. По данным следствия, в общей сложности чиновник получил 15 тысяч долларов за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации и решении вопросов, связанных с воинским учетом.

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

За что чиновник получил 15 тысяч долларов

Как сообщили правоохранители, во время задержания начальник Николаевского областного ТЦК и СП получил 10 тысяч долларов. За эти средства он должен был не применять в отношении трёх военнообязанных мобилизационные меры, снять их с розыска в системе "Оберіг" и создать условия для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

Задержание правонарушителя. Фото: Офис генпрокурора

Ранее в рамках этого же уголовного производства следователи зафиксировали получение должностным лицом ещё $5 тысяч. По данным следствия, за эту сумму он должен был не допустить направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и содействовать его возвращению для повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

Таким образом, общая сумма неправомерной выгоды, которую удалось зафиксировать правоохранителям, составляет $15 тысяч.

Что грозит начальнику Николаевского ТЦК

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту его службы и проживания, а также осуществляют другие первоочередные следственные действия.

В настоящее время готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокуратура также планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранения от должности.

В то же время окончательная правовая оценка действиям должностного лица будет дана в рамках уголовного производства. Расследование продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Закарпатье выявили схему незаконной отмены отсрочек от мобилизации. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в период с середины 2025-го по середину 2026 года незаконно аннулировали отсрочки 130 гражданам, а во время проверки в Береговском районном ТЦК и СП выявили 11 мужчин с действующими отсрочками в "Резерв+".

Также Новини.LIVE сообщали о расследовании Государственного бюро расследований относительно незаконного удержания и насилия над гражданами в одном из районных ТЦК и СП Одесской области. Следствие установило, что к противоправным действиям могли быть причастны сотрудники ТЦК и представители общественной организации.