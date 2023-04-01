Фестиваль смеха "Одесская юморина"

Сейчас такая культура, что люди боятся нам мешать своим смехом

Традиция отмечать День смеха в Одессе насчитывает более полувека. С начала своего основания Юморина стала известна не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Даже во время войны одесситы не отчаиваются, а продолжают шутить и давать отпор врагу не только с помощью оружия, но и острым словом.

Как зародилась одесская Юморина? Что отличает ее от других фестивалей и планируют, несмотря на второй год войны, проведение мероприятий в Одессе юмористы города? Об этом и не только журналисты Новини.LIVE пообщались с народным артистом Украины, участником комик-трупы и директором театра "Маски" Борисом Барским.

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— Одесская Юморина — что ее отличает от других фестивалей мира? Почему ее так полюбили все?

— Для меня Юморина — это что-то особенное. Я всегда участвовал в ней. Помню времена, когда фестиваль осуждали и говорили, что он не такой. Сейчас я понимаю, каким должен быть праздник юмора, чтобы люди смогли расслабиться и посмотреть другими глазами на жизнь. Когда-то я помню, как нам дали автомобиль для вывоза мусора. Мы его украсили. В день проведения фестиваля шел дождь, было людей много и кто-то из толпы крикнул: "Маски", а чего вы на мусоровозе?" А я говорю: "Кто на какой автомобиль заработал — на том и ездит". После этого люди решили нам помочь и начали бросать в нас копейки. А еще помню Юморину, когда было официальное шествие по городу, которое завершилось на стадионе грандиозной концертно-развлекательной программой.

Со временем на фестивале начали экономить. Прошло шествие и все. А потом была "Комедиада", которую мы проводили. Ее посвятили к 1 апреля. Нам поначалу это не очень нравилось, но впоследствии приняли такое решение. И настоящих масштабов она достигла, когда к нам приезжали из 25 стран мира клоуны, фантастическое жюри: продюсеры цирка дю Солей, сын Чарли Чаплина.

Мы участвовали во всех Юморинах. Для нас этот день обычно насыщен. Ведь в город приезжало много людей, чтобы повеселиться. Кстати, после фестиваля в тот же день мы еще вечером играли спектакль в театре. Бывало и такое, что шутили друг над другом в день Юморины, причем настолько серьезно все происходило, что даже нам юмористам трудно было распознать шутку.

— На долю одесской Юморины за последние 10 лет выпало немало событий, которые происходили в обществе и так или иначе влияли на ее проведение. В 2014 году в связи с происходившими в Украине событиями ее впервые за многие годы отменили.

— Несмотря на отмену проведения фестиваля, мы все равно выходили, потому что праздник у людей нельзя отбирать, счастьем и радостью нужно делиться. В том году мы загримировались и поехали на Дерибасовскую, где было много людей, как ни странно. Так, как в том году нас обнимали — давно такого не было. В прошлом году, помню, во время Юморины на почте гасили марку. Мы тоже там выступали, чтобы поддержать людей и больше всего мне запомнилось, как одесситы начали обнимать меня после фразы: "Ну когда же эта падла сдохнет?!"

— Нужно ли проводить Юморину во время войны?

— Просто необходимо! Даже на уровне генов у меня осталось понимание, что народ, который не разучился смеяться — победить невозможно. Украинцы так объединились и стали единым монолитом. Чего только стоят одесские волонтеры, которые под музыку грузили песок в мешки для защиты памятников. Кто-то пек хлеб, готовили еду — это настолько сплачивает людей. А как одесситы возили воду в Николаев и как этот город защитил нас своей грудью от врага. Мы обязательно поедем после победы к ним с праздничной развлекательной программой.

Кстати, во время второй мировой войны группы артистов, юмористов ездили на фронт, выступали там и поддерживали воинов. Юмористы в свое время ездили в Афганистан, где давали по 5 концертов в день и таким образом помогали пережить сложности. С началом войны в Украине мы превратились в других людей, думаем по-другому, у нас есть какая-то условная линия под названием 24 февраля. Главное — научились ценить то, что имеем.

Нам вернули нашу весну и хорошее настроение, в принципе, мы его никому и не отдавали. Поэтому приглашаю всех в театр "Маски" — хорошее настроение вам гарантировано. 1 апреля у нас будет насыщенная юмористическая программа.

— Каким будет 1 апреля этого года в городе? Мы знаем, что вы планируете провести юмористическую программу и в театре.

— Вообще мне бы хотелось, чтобы все вернулось к прежним масштабам проведения Юморины. Я уверен, что когда-нибудь оно так и произойдет. Для себя мы решили, что все-таки выйдем в город и будем немного развлекать людей. Если нам удалось это сделать в период коронавируса, то почему бы не сделать это сейчас? Думаю, что какой-нибудь сюрприз подготовит и городской совет.

— Не могу не спросить о бывшей участнице комик-трупы "Маски" Эвелине Бледанс. Она попала под санкции СНБО. Вы как-то поддерживали связь с ней? Ваше отношение к тем артистам, которые сегодня не осудили российскую агрессию?

— Она никоим образом сегодня не имеет отношения ко мне лично и нашему театру. Чем она сейчас живет нас тоже не очень интересует, а что касается театра, то она не была участницей театра, а только снималась в сериале "Маски". Если она попала под санкции СНБО, значит, так должно быть. Я уже больше 10 лет точно ее не видел и не слышал. Она нашла себя в москве — там пусть и остается.

Сегодня люди по-разному реагируют на ситуацию в Украине. Но кому-то хватает смелости называть вещи своими именами, а кто-то исподтишка ведет свои дела и даже рот боится открыть. Я склоняю голову перед теми, кому хватило смелости осудить агрессию.

— Чем сегодня живет театр "Маски"? Насколько меньше или, наоборот, стало больше зрителей?

— За год войны кардинально изменилась публика. Люди ходят в театр, потому что чувствуют необходимость отвлечься от ежедневных проблем, а мы, соответственно, умеем делать их счастливыми. Лица людей до спектакля и после очень отличаются. Многие одесситы с начала войны уехали из города, но появились новые зрители: переселенцы, волонтеры, территориальная оборона, принимаем с радостью бойцов ВСУ, которые проходят реабилитацию и восстановление в санаториях. Сегодняшние зрители слушают внимательно весь спектакль, пропускают все через себя. Сейчас такая культура, что люди боятся помешать нам своим смехом. Планируем поближе к лету восстановить весь довоенный репертуар театра.

— Ну и наконец какой вы видите одесскую Юморину после победы?

— У меня была такая мечта, как победим, станцевать гопак. И я его уже изучаю. А потом решил, а почему только я один, можно всем театром, а нет — всем городом. А лучше — всей страной, чего там размениваться — пусть весь мир станцует, потому что все ныне мечтают о скорейшей победе Украины.