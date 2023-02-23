Переселенцы из Очакова ждут возвращения домой: история 78-летней супруги Батовских.

Пенсионеры мечтают вернуться домой

Эвакуироваться с пакетом зимних вещей, спать на полу в школах на западе Украины и мечтать о ремонте в иссеченной обломками ракет квартире — досадные реалии жизни пожилых супругов Батовских из Очакова. Сейчас их остановка — Одесса, путь проложен дальше, хотя 78-летним Ольге и Ярославу уже пришлось пройти немало испытаний.

Как война изменила жизнь супругов Батовских узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Приняли, как своих"

Быть в форме — не только поддержка здорового тела, но и жизненное кредо. В этом мы убедились после знакомства с Ольгой и Ярославом Батовскими.

Последний, бывший военный моряк, даже в 78 лет каждый день выходит на пробежки. Ольга, как учитель с 50-летним стажем, не дает "расклеиться" супругам, которые самостоятельно подняли двух внучек.

"Мы покинули Очаков в марте и поехали в Ужгород в никуда. Нам сказали взять спортивные сумки и все. Эвакуировались в село Каменица, где жили в школе, спали на матрасах", — рассказала Ольга Мироновна.

Впоследствии супругов пересилили в школу села Оноковцы, тогда был детский сад в Невицком, пока не решились приехать в Одессу. Все это в течение 9 месяцев. Непростая задача для людей под 80. Но при этом очаковцы пытались помогать украинской армии.

"Я не сплю по ночам, поэтому просыпалась в 5 утра, на кухне наберу кипятка, начищу лука, моркови и картофеля. Повара придут — все готово. Старалась помогать, а когда была в Каменице, то вязала сетки для военных", — рассказала Ольга.

По словам Ярослава Владимировича, их и вынужденных переселенцев из Николаева, Краматорска и Харькова приняли в Ужгороде, как своих.

"А как мы пасху отмечали, это было невероятно. Стол нам накрыли, как на свадьбе. Посвятили куличи, варили нам бограч. Там люди замечательные, нам там было красиво, но ведь это не дом", — рассказывает Ярослав.

Ольга вспоминает, что местные помогали в быту, пытались развлечь людей экскурсиями или прогулками достопримечательностями. На мгновение казалось, что мирная жизнь вернулась.

"Мы были в сотне километров от разбитого Очакова, но там тоже была война. Стоя на коленях, мы проводили последний путь молоденьких солдат. Я не понимаю, за что мы несем такие кровавые потери", — вытирая слезу, говорит женщина.

"Жену с днем рождения поздравили ракетой"

Внучка супругов убедила перебраться их в Одессу, в относительно безопасный город, но все же ближе домой. По словам Ярослава Владимировича, они вместе и Ольгой посетили квартиру, где планировали остаться. Картина отчаянная.

"Не было ни окон, ни дверей. Я забил окна шпоном, тогда моя бабушка приехала и убрали на балконе, потому что там голуби сделали себе жилье. Морально было сложно видеть, что стало с твоим домом. Мы хотели там оставаться, потому что здесь однокомнатная квартира, мы не хотим мешать детям", — отмечает Ярослав.

Но надежду на полный возврат домой уничтожил масштабный взрыв от "прилета" в склады с боеприпасами Второй мировой войны. Взрывная волна дошла до Николаева, а военный городок почти полностью превратился в пустоту.

"Первого января в 4 утра прилетело. Я сказал Оле: "Ну вот, с днем рождения тебя поздравляют". Был сквозняк, все в квартире замерзло. Мы вернулись в Одессу", — вспоминает мужчина.

"Языковой вопрос вставал и там"

По словам Ольги Мироновны, в Очакове осталось много "ждунов". Советское прошлое военного городка не отпускает старожилов. Однако чувствовать себя своим в городе, которому отдал молодость, работал и воспитывал детей, не удалось. Поэтому когда русские войска подступали, спасаться Батовским пришлось в первую очередь.

Когда мы жили в Очакове, Слава со всеми всегда здоровался "Слава Украине". На нас смотрели искоса. Если бы мы остались тогда в марте, его бы сдали россиянам. Всю жизнь на юге для николаевцев были "бендерами", а в Ужгороде нас называли "москалями", такая судьба", — говорит Ольга Мироновна.

Старики признаются, что за девять месяцев жизни на матрасах в школьных спортзалах с сотней переселенцев причины войны, которая делит украинцев, стали более понятными. Ольга вспоминает, как из-за состояния здоровья покидать пределы школы было сложно.

"Ярослав возьмет себе книгу и пойдет на берег. А я варилась в этом "котле", когда большинство людей говорят по-русски и игнорируют нас. Это так больно, что не передать словами. Одно время я учила русский, чтобы мне разрешили работать. А тут за язык убивают, а они…", — вздыхает женщина.

"Лучше чем дома не будет"

Батовские признаются, что не хотят надоедать внукам, в которых живут сейчас.

Ольга Мироновна шутит, будто находятся в "золотой клетке", добавляет, что молит Бога, чтобы ВСУ освободили три села на Кинбурнской косе, из которых по Очакову бьют россияне. Ярослав составил план действий и список стройматериалов, чтобы минимально починить квартиру. Таким образом супруги планируют строить новую жизнь, которая точно не будет прежней, но уже у себя дома.

"Мы составили пенсию, нам хватит, чтобы поставить новые окна и двери. Конечно, будет какой-то косметический ремонт. Главное, чтобы закончилась война, а наши ребята не погибали. Пока мы в Одессе, и как пел Зибров: "Нас встречают добрые, хорошие люди, но лучше, чем дома, нам никогда не будет", — с улыбкой говорит Ярослав Владимирович.

Несмотря на то, что многострадальный Очаков ежедневно страдает от атак россиян, это родная земля, для тысячи украинцев, которые как и Батенские верят в возвращение. Этот год был сложным для них, но впереди всю жизнь в свободной и теперь уж точно независимой Украине.