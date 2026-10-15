Олег Куцкий скончался в Одессе: биография и дата прощания

Фотограф Олег Куцкий. Фото: Культурометр

В Одессе скончался известный фотограф и фотожурналист Олег Куцкий. Он более шести десятилетий посвятил искусству фотографии и стал наставником для многих коллег. Его работы получили признание далеко за пределами Украины. Прощание с художником состоится в ближайшие дни, а его творческое наследие останется частью истории города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Смерть Олега Куцкого

В ночь на 15 октября 2026 года скончался известный одесский фотограф и фотожурналист Олег Куцкий. Прощание с Олегом Куцким состоится 18 октября в 12:20 возле крематория на Таировском кладбище в Одессе. Информации о дальнейшей церемонии похорон пока нет.

Что известно об Олеге Куцком

Олег Куцкий родился 6 ноября 1947 года в Одессе. Он получил высшее образование на биологическом факультете Одесского государственного университета, однако делом его жизни стала фотография. Первый опыт он получил в 1964 году в Казахстане, где работал трактористом во время уборки урожая. Именно тогда он начал фотографировать.

Вернувшись в Одессу, Куцкий увлекся художественной фотографией и присоединился к фотоклубу "Фотон" при Доме учёных. В 1980 году начал профессионально работать фотографом в Одесском морском порту. Впоследствии сотрудничал с информационным агентством УНИАН, "Эволюшен-Медиа" и другими изданиями. Больше всего любил репортажную и жанровую фотографию, с помощью которой передавал повседневную жизнь людей.

Читайте также:

Выставки и награды

С 1991 года Олег Куцкий был членом Национального союза фотохудожников Украины. Более 15 лет возглавлял его Одесскую областную организацию. За это время участвовал в международных конкурсах, организовывал выставки и поддерживал развитие фотографии в городе.

Среди его известных проектов — "Мгновения истины", "Сто мгновений истины", "Территория любви", "Долгая дорога..." и "Одесса и одесситы". В 2014 году он получил международное звание AFIAP, а впоследствии — EFIAP от Международной федерации фотоискусства. Его фотографии отмечались наградами на международных конкурсах.

В ноябре 2018 года фотограф завоевал золотую медаль Фотографического общества Америки на международной выставке NYC Exhibition — Brooklyn 2018 в Нью-Йорке. Награду получила его работа "Мужчина и женщина" в номинации "Фотожурналистика". Еще две фотографии художника были отмечены почетными дипломами.

Наследие фотографа

Олег Куцкий также работал над книгами и фотоальбомами об Одессе. Его фотографии вошли в издания "Порт и Одесса", "Вся Одесса", "Слава и современность Одессы" и фотоальбом "Одесса". Часть работ хранится в Музее современного искусства Одессы и частных коллекциях.

В ноябре 2023 года в галерее ArtOdessa в Городском саду открылась его персональная выставка "Одесса и одесситы". На ней были представлены фотографии, охватывающие разные периоды жизни города, в частности с начала 2000-х по 2020-е годы.

Сам фотограф считал, что каждый удачный кадр может сохранить мгновение для будущих поколений.

"Если сделать удачный кадр, то секунда станет историческим документом. Магия фотографии в том, что она в момент своего рождения становится вечностью. Фотоискусство — это память, которую можно показать", — говорил Олег Куцкий.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 1 апреля простились с Владимиром Комаровым. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести его в последний путь пришли родные, друзья и жители города. Близкие говорят — вместе с ним ушла часть души Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе простились с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Тело депутата нашли в автомобиле утром 20 апреля в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.