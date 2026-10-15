Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Умер известный одесский фотограф Олег Куцкий: место захоронения

Умер известный одесский фотограф Олег Куцкий: место захоронения

Ua ru
15 октября 2026 15:43
Олег Куцкий скончался в Одессе: биография и дата прощания
Фотограф Олег Куцкий. Фото: Культурометр

В Одессе скончался известный фотограф и фотожурналист Олег Куцкий. Он более шести десятилетий посвятил искусству фотографии и стал наставником для многих коллег. Его работы получили признание далеко за пределами Украины. Прощание с художником состоится в ближайшие дни, а его творческое наследие останется частью истории города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Смерть Олега Куцкого

В ночь на 15 октября 2026 года скончался известный одесский фотограф и фотожурналист Олег Куцкий. Прощание с Олегом Куцким состоится 18 октября в 12:20 возле крематория на Таировском кладбище в Одессе. Информации о дальнейшей церемонии похорон пока нет.

Что известно об Олеге Куцком

Олег Куцкий родился 6 ноября 1947 года в Одессе. Он получил высшее образование на биологическом факультете Одесского государственного университета, однако делом его жизни стала фотография. Первый опыт он получил в 1964 году в Казахстане, где работал трактористом во время уборки урожая. Именно тогда он начал фотографировать.

Вернувшись в Одессу, Куцкий увлекся художественной фотографией и присоединился к фотоклубу "Фотон" при Доме учёных. В 1980 году начал профессионально работать фотографом в Одесском морском порту. Впоследствии сотрудничал с информационным агентством УНИАН, "Эволюшен-Медиа" и другими изданиями. Больше всего любил репортажную и жанровую фотографию, с помощью которой передавал повседневную жизнь людей.

Читайте также:

Выставки и награды

С 1991 года Олег Куцкий был членом Национального союза фотохудожников Украины. Более 15 лет возглавлял его Одесскую областную организацию. За это время участвовал в международных конкурсах, организовывал выставки и поддерживал развитие фотографии в городе.

Среди его известных проектов — "Мгновения истины", "Сто мгновений истины", "Территория любви", "Долгая дорога..." и "Одесса и одесситы". В 2014 году он получил международное звание AFIAP, а впоследствии — EFIAP от Международной федерации фотоискусства. Его фотографии отмечались наградами на международных конкурсах.

В ноябре 2018 года фотограф завоевал золотую медаль Фотографического общества Америки на международной выставке NYC Exhibition — Brooklyn 2018 в Нью-Йорке. Награду получила его работа "Мужчина и женщина" в номинации "Фотожурналистика". Еще две фотографии художника были отмечены почетными дипломами.

Наследие фотографа

Олег Куцкий также работал над книгами и фотоальбомами об Одессе. Его фотографии вошли в издания "Порт и Одесса", "Вся Одесса", "Слава и современность Одессы" и фотоальбом "Одесса". Часть работ хранится в Музее современного искусства Одессы и частных коллекциях.

В ноябре 2023 года в галерее ArtOdessa в Городском саду открылась его персональная выставка "Одесса и одесситы". На ней были представлены фотографии, охватывающие разные периоды жизни города, в частности с начала 2000-х по 2020-е годы.

Сам фотограф считал, что каждый удачный кадр может сохранить мгновение для будущих поколений.

"Если сделать удачный кадр, то секунда станет историческим документом. Магия фотографии в том, что она в момент своего рождения становится вечностью. Фотоискусство — это память, которую можно показать", — говорил Олег Куцкий.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 1 апреля простились с Владимиром Комаровым. Церемония состоялась в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре. Провести его в последний путь пришли родные, друзья и жители города. Близкие говорят — вместе с ним ушла часть души Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе простились с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Тело депутата нашли в автомобиле утром 20 апреля в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия.

Одесса смерть Новости Одессы захоронения фотографы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации