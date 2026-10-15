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Головна Одеса Помер відомий одеський фотограф Олег Куцький: місце поховання

Помер відомий одеський фотограф Олег Куцький: місце поховання

Ua ru
15 жовтня 2026 15:43
Олег Куцький помер в Одесі: біографія та дата прощання
Фотограф Олег Куцький. Фото: Культурометр

В Одесі пішов із життя відомий фотограф і фотожурналіст Олег Куцький. Він понад шість десятиліть присвятив мистецтву фотографії та став наставником для багатьох колег. Його роботи здобули визнання далеко за межами України. Прощання з митцем відбудеться найближчими днями, а його творчий спадок залишиться частиною історії міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Смерть Олега Куцького

У ніч на 15 жовтня 2026 року помер відомий одеський фотограф і фотожурналіст Олег Куцький. Прощання з Олегом Куцьким відбудеться 18 жовтня о 12:20 біля крематорію на Таїровському кладовищі в Одесі. Інформації про подальшу церемонію поховання поки немає.

Що відомо про Олега Куцького

Олег Куцький народився 6 листопада 1947 року в Одесі. Він здобув вищу освіту на біологічному факультеті Одеського державного університету, однак справою його життя стала фотографія. Перший досвід отримав у 1964 році в Казахстані, де працював трактористом під час збирання врожаю. Саме тоді почав фотографувати.

Повернувшись до Одеси, Куцький захопився художньою фотографією та долучився до фотоклубу "Фотон" при Будинку вчених. У 1980 році почав професійно працювати фотографом в Одеському морському порту. Згодом співпрацював з інформаційним агентством УНІАН, "Еволюшен-Медіа" та іншими виданнями. Найбільше любив репортажну й жанрову фотографію, через яку передавав повсякденне життя людей.

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Виставки та нагороди

З 1991 року Олег Куцький був членом Національної спілки фотохудожників України. Понад 15 років очолював її Одеську обласну організацію. За цей час брав участь у міжнародних конкурсах, організовував виставки та підтримував розвиток фотографії в місті.

Серед його відомих проєктів — "Миттєвості істини", "Сто миттєвостей істини", "Територія любові", "Довга дорога..." та "Одеса та одесити". У 2014 році він отримав міжнародне звання AFIAP, а згодом — EFIAP від Міжнародної федерації фотомистецтва. Його світлини відзначали нагородами на міжнародних конкурсах.

У листопаді 2018 року фотограф здобув золоту медаль Фотографічного товариства Америки на міжнародній виставці NYC Exhibition — Brooklyn 2018 у Нью-Йорку. Нагороду отримала його робота "Чоловік і жінка" в номінації "Фотожурналістика". Ще дві світлини митця відзначили почесними дипломами.

Спадщина фотографа

Олег Куцький також працював над книжками та фотоальбомами про Одесу. Його фотографії увійшли до видань "Порт і Одеса", "Уся Одеса", "Слава і сучасність Одеси" та фотоальбому "Одеса". Частина робіт зберігається в Музеї сучасного мистецтва Одеси та приватних колекціях.

У листопаді 2023 року в галереї ArtOdessa в Міському саду відкрилася його персональна виставка "Одеса та одесити". На ній представили фотографії, що охоплювали різні періоди життя міста, зокрема від початку 2000-х до 2020-х років.

Сам фотограф вважав, що кожен вдалий кадр може зберегти мить для наступних поколінь.

"Якщо зробити вдалий кадр, то секунда стане історичним документом. Магія світлини в тому, що вона в час свого народження стає вічністю. Фотомистецтво — це пам’ять, яку можна показати", — говорив Олег Куцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 1 квітня попрощалися з Володимиром Комаровим. Церемонія відбулася у Свято-Пантелеймонівському чоловічому монастирі. Провести його прийшли рідні, друзі та містяни. Близькі кажуть — разом із ним пішла частина душі Одеси.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі попрощалися з депутатом міськради Олександром Іваницьким. Церемонія відбулася на Другому християнському цвинтарі. Тіло депутата знайшли в автомобілі, вранці, 20 квітня, в Приморському районі Одеси. За попередніми даними, він загинув внаслідок самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. 

Одеса смерть Новини Одеси поховання фотографи
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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