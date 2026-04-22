В Одесі попрощалися із депутатом міськради Олександром Іваницьким

В Одесі попрощалися з депутатом міськради Олександром Іваницьким. Церемонія відбулася на Другому християнському цвинтарі. Провести його в останню путь прийшли рідні, колеги та знайомі. Люди згадують його як професіонала та відкриту людину.

Останнє прощання

Прощання з Олександром Іваницьким відбулося на Другому християнському цвинтарі. На церемонію зібралися десятки людей — від колег по міськраді до друзів і знайомих. Багато хто не стримував емоцій, адже смерть депутата стала несподіванкою для міста. Люди згадували його як людину, яка багато років працювала для розвитку Одеси.

Втрата для міста

Ексзаступник міського голови Павло Вугельман прийшов попрощатися з Іваницьким і наголосив, що це велика втрата для міста. Він згадав про його внесок у розвиток інфраструктури та роботу в комунальній сфері. За його словами, Іваницький був людиною, яка постійно допомагала іншим і приділяла увагу дітям та міським проєктам. Також він підкреслив, що на прощання прийшло багато людей, і це свідчить про повагу до депутата.

"Для мене це велика втрата. Олександр назавжди залишиться в пам’яті як дуже добра і поважна людина. Він усе життя присвятив тому, щоб робити добрі справи для міста та людей", — зазначив Вугельман.

Спогади друзів

Володимир Сушков розповів, що знав Іваницького понад десять років. За цей час він запам’ятав його як спокійну, відкриту та життєрадісну людину. За його словами, депутат завжди підтримував добрі стосунки з колегами і вмів об’єднувати людей навколо себе. Особливо він відзначив любов Іваницького до родини, про яку той часто говорив.

"За всі роки я не пам’ятаю, щоб він злився чи втрачав самовладання. Він був відкритим і завжди з гумором, люди тягнулися до нього. Це велика втрата для родини і для всіх, хто його знав", — розповів Володимир Сушков.

Обставини смерті

Вранці, 20 квітня, в Приморському районі Одеси виявили тіло депутата Олександра Іваницького в автомобілі. За попередніми даними, він загинув внаслідок самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. На місці працювала поліція, яка встановлює всі обставини події. Інформацію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "самогубство".

Слідчі вилучили зареєстрований на загиблого пістолет і направили його на експертизу. Камери спостереження, за попередніми даними, не зафіксували сторонніх осіб біля автомобіля.

