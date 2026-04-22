В Одесі попрощалися із депутатом міськради Олександром Іваницьким

Дата публікації: 22 квітня 2026 11:50
Працівник похоронного агенства з портретом померлого. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі попрощалися з депутатом міськради Олександром Іваницьким. Церемонія відбулася на Другому християнському цвинтарі. Провести його в останню путь прийшли рідні, колеги та знайомі. Люди згадують його як професіонала та відкриту людину.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Останнє прощання

Прощання з Олександром Іваницьким відбулося на Другому християнському цвинтарі. На церемонію зібралися десятки людей — від колег по міськраді до друзів і знайомих. Багато хто не стримував емоцій, адже смерть депутата стала несподіванкою для міста. Люди згадували його як людину, яка багато років працювала для розвитку Одеси.

Працівники похоронного агенства заносять труну. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Дружина депутата біля труни. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Втрата для міста

Ексзаступник міського голови Павло Вугельман прийшов попрощатися з Іваницьким і наголосив, що це велика втрата для міста. Він згадав про його внесок у розвиток інфраструктури та роботу в комунальній сфері. За його словами, Іваницький був людиною, яка постійно допомагала іншим і приділяла увагу дітям та міським проєктам. Також він підкреслив, що на прощання прийшло багато людей, і це свідчить про повагу до депутата.

"Для мене це велика втрата. Олександр назавжди залишиться в пам’яті як дуже добра і поважна людина. Він усе життя присвятив тому, щоб робити добрі справи для міста та людей", — зазначив Вугельман.

Павло Вугельман згадує про колегу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Родина померлого депутата. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Спогади друзів

Володимир Сушков розповів, що знав Іваницького понад десять років. За цей час він запам’ятав його як спокійну, відкриту та життєрадісну людину. За його словами, депутат завжди підтримував добрі стосунки з колегами і вмів об’єднувати людей навколо себе. Особливо він відзначив любов Іваницького до родини, про яку той часто говорив.

"За всі роки я не пам’ятаю, щоб він злився чи втрачав самовладання. Він був відкритим і завжди з гумором, люди тягнулися до нього. Це велика втрата для родини і для всіх, хто його знав", — розповів Володимир Сушков.

Володимир Сушков про померлого друга. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жінка плаче на похованні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Обставини смерті

Вранці, 20 квітня, в Приморському районі Одеси виявили тіло депутата Олександра Іваницького в автомобілі. За попередніми даними, він загинув внаслідок самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. На місці працювала поліція, яка встановлює всі обставини події. Інформацію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "самогубство".

В.о. мера Одеси Ігор Коваль біля родини померлого. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди прощаються з депутатом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Слідчі вилучили зареєстрований на загиблого пістолет і направили його на експертизу. Камери спостереження, за попередніми даними, не зафіксували сторонніх осіб біля автомобіля.

Люди з квітами на церемонії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди плачуть біля труни. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, що 29 березня 2026 року помер Володимир Комаров — актор, комік, музикант і багаторічний учасник легендарної студії "Маски". Він понад 40 років дарував людям сміх і тепло, створював власні проєкти, виступав на сцені та знімався у кіно. В останні роки працював екскурсоводом і відкривав Одесу туристам, а також займався виготовленням курильних люльок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі помер Віллен Новак – режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
