Смерть одеського депутата: поліція розслідує версію самогубства

Правоохоронці біля авто депутата. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Вранці в Приморському районі Одеси виявили тіло депутата міськради Олександра Іваницького в автомобілі. За попередніми даними, він міг загинути внаслідок самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. На місці працює поліція, яка встановлює всі обставини події. Відомості вже внесені до ЄРДР.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Що сталося

Подія сталася сьогодні, 20 квітня, вранці в Приморському районі Одеси. Тіло чоловіка знайшли в автомобілі на одній із міських вулиць. Попередньо встановлено, що він міг вчинити самогубство, використавши вогнепальну зброю.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "самогубство". Правоохоронці вилучили зареєстрований на загиблого пістолет, який направлять на експертизу. Усі обставини події встановлюються.

Хто загиблий

Йдеться про 51-річного депутата Одеської міської ради Олександра Іваницького, який представляв партію "Довіряй ділам". Він очолював комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій. Раніше працював у місцевих адміністраціях, зокрема в Біляївській та Ренійській РДА, а також у Чорноморську. За даними декларації, основні активи родини були оформлені на дружину — це нерухомість в Одесі, земельні ділянки та частки в компаніях. Також родина користувалася автомобілем, зареєстрованим на неї.

Проблеми депутата

У медіа повідомляли про напружений період у житті депутата та можливі проблеми в бізнесі, однак ці дані не підтверджені офіційно. Камери спостереження, за попередніми даними, не зафіксували сторонніх осіб біля авто в момент події.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі помер Віллен Новак — режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Також Новини.LIVE писали, що 29 березня 2026 року помер Володимир Комаров — актор, комік, музикант і багаторічний учасник легендарної студії "Маски". Він понад 40 років дарував людям сміх і тепло, створював власні проєкти, виступав на сцені та знімався у кіно.