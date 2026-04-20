Смерть одесского депутата: полиция расследует версию самоубийства

Правоохранители возле авто депутата. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Утром в Приморском районе Одессы обнаружили тело депутата горсовета Александра Иваницкого в автомобиле. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия. На месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства происшествия. Сведения уже внесены в ЕРДР.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Что произошло

Происшествие произошло сегодня, 20 апреля, утром в Приморском районе Одессы. Тело мужчины нашли в автомобиле на одной из городских улиц. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство, использовав огнестрельное оружие.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители изъяли зарегистрированный на погибшего пистолет, который направят на экспертизу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кто погибший

Речь идет о 51-летнем депутате Одесского городского совета Александре Иваницком, который представлял партию "Доверяй делам". Он возглавлял комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций. Ранее работал в местных администрациях, в частности в Беляевской и Ренийской РГА, а также в Черноморске. По данным декларации, основные активы семьи были оформлены на жену — это недвижимость в Одессе, земельные участки и доли в компаниях. Также семья пользовалась автомобилем, зарегистрированным на нее.

Читайте также:

Проблемы депутата

В медиа сообщали о напряженном периоде в жизни депутата и возможных проблемах в бизнесе, однако эти данные не подтверждены официально. Камеры наблюдения, по предварительным данным, не зафиксировали посторонних лиц возле авто в момент происшествия.

