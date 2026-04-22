В Одессе попрощались с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Провести его в последний путь пришли родные, коллеги и знакомые. Люди вспоминают его как профессионала и открытого человека.

Последнее прощание

Прощание с Александром Иваницким состоялось на Втором христианском кладбище. На церемонию собрались десятки людей — от коллег по горсовету до друзей и знакомых. Многие не сдерживали эмоций, ведь смерть депутата стала неожиданностью для города. Люди вспоминали его как человека, который много лет работал для развития Одессы.

Потеря для города

Экс-заместитель городского головы Павел Вугельман пришел попрощаться с Иваницким и подчеркнул, что это большая потеря для города. Он вспомнил о его вкладе в развитие инфраструктуры и работу в коммунальной сфере. По его словам, Иваницкий был человеком, который постоянно помогал другим и уделял внимание детям и городским проектам. Также он подчеркнул, что на прощание пришло много людей, и это свидетельствует об уважении к депутату.

"Для меня это большая потеря. Александр навсегда останется в памяти как очень добрый и уважаемый человек. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы делать добрые дела для города и людей", — отметил Вугельман.

Воспоминания друзей

Владимир Сушков рассказал, что знал Иваницкого более десяти лет. За это время он запомнил его как спокойного, открытого и жизнерадостного человека. По его словам, депутат всегда поддерживал хорошие отношения с коллегами и умел объединять людей вокруг себя. Особенно он отметил любовь Иваницкого к семье, о которой тот часто говорил.

"За все годы я не помню, чтобы он злился или терял самообладание. Он был открытым и всегда с юмором, люди тянулись к нему. Это большая потеря для семьи и для всех, кто его знал", — рассказал Владимир Сушков.

Обстоятельства смерти

Утром, 20 апреля, в Приморском районе Одессы обнаружили тело депутата Александра Иваницкого в автомобиле. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия. На месте работала полиция, которая устанавливает все обстоятельства происшествия. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

Следователи изъяли зарегистрированный на погибшего пистолет и направили его на экспертизу. Камеры наблюдения, по предварительным данным, не зафиксировали посторонних лиц возле автомобиля.

