В Одессе попрощались с депутатом горсовета Александром Иваницким

В Одессе попрощались с депутатом горсовета Александром Иваницким

Дата публикации 22 апреля 2026 11:50
Работник похоронного агентства с портретом умершего. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

В Одессе попрощались с депутатом горсовета Александром Иваницким. Церемония состоялась на Втором христианском кладбище. Провести его в последний путь пришли родные, коллеги и знакомые. Люди вспоминают его как профессионала и открытого человека.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Последнее прощание

Прощание с Александром Иваницким состоялось на Втором христианском кладбище. На церемонию собрались десятки людей — от коллег по горсовету до друзей и знакомых. Многие не сдерживали эмоций, ведь смерть депутата стала неожиданностью для города. Люди вспоминали его как человека, который много лет работал для развития Одессы.

Работники похоронного агентства заносят гроб. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Жена депутата возле гроба. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Потеря для города

Экс-заместитель городского головы Павел Вугельман пришел попрощаться с Иваницким и подчеркнул, что это большая потеря для города. Он вспомнил о его вкладе в развитие инфраструктуры и работу в коммунальной сфере. По его словам, Иваницкий был человеком, который постоянно помогал другим и уделял внимание детям и городским проектам. Также он подчеркнул, что на прощание пришло много людей, и это свидетельствует об уважении к депутату.

"Для меня это большая потеря. Александр навсегда останется в памяти как очень добрый и уважаемый человек. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы делать добрые дела для города и людей", — отметил Вугельман.

Павел Вугельман вспоминает о коллеге. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Семья умершего депутата. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Воспоминания друзей

Владимир Сушков рассказал, что знал Иваницкого более десяти лет. За это время он запомнил его как спокойного, открытого и жизнерадостного человека. По его словам, депутат всегда поддерживал хорошие отношения с коллегами и умел объединять людей вокруг себя. Особенно он отметил любовь Иваницкого к семье, о которой тот часто говорил.

"За все годы я не помню, чтобы он злился или терял самообладание. Он был открытым и всегда с юмором, люди тянулись к нему. Это большая потеря для семьи и для всех, кто его знал", — рассказал Владимир Сушков.

Владимир Сушков об умершем друге. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Женщина плачет на похоронах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Обстоятельства смерти

Утром, 20 апреля, в Приморском районе Одессы обнаружили тело депутата Александра Иваницкого в автомобиле. По предварительным данным, он погиб в результате самоубийства с применением огнестрельного оружия. На месте работала полиция, которая устанавливает все обстоятельства происшествия. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль возле семьи умершего. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Люди прощаются с депутатом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Следователи изъяли зарегистрированный на погибшего пистолет и направили его на экспертизу. Камеры наблюдения, по предварительным данным, не зафиксировали посторонних лиц возле автомобиля.

Люди с цветами на церемонии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Люди плачут возле гроба. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Как сообщали Новини.LIVE, что 29 марта 2026 года умер Владимир Комаров — актер, комик, музыкант и многолетний участник легендарной студии "Маски". Он более 40 лет дарил людям смех и тепло, создавал собственные проекты, выступал на сцене и снимался в кино. В последние годы работал экскурсоводом и открывал Одессу туристам, а также занимался изготовлением курительных трубок.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе умер Виллен Новак — режиссер-постановщик, народный артист Украины и член-корреспондент Национальной академии искусств. Он более полувека творил на Одесской киностудии и воспитал поколение украинских кинематографистов. Дату прощания сообщат позже.

Одесса похороны захоронения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
