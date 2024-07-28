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Опасность на Одесчине — на завтра объявлено штормовое предупреждение

28 июля 2024 15:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение
Поваленное ветром дерево. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Синоптики предупреждают о шторме в Одессе завтра, 29 июля. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Одесситов и гостей города призывают не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению ветвей и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

 

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ветер опасность шторм штормовое предупреждение

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