Необходимые доноры крови — в Одессе открыли срочную запись
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 9 ноября. Необходима помощь людей с разными группами крови.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка — 2 (+) могут сдать граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
- Пироговская — 1(+),1(-), 2(-), 4(-) только граждане Украины.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.
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