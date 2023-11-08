Необходимые доноры крови — в Одессе открыли срочную запись

Человек сдает кровь в донорство. Фото: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 9 ноября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка — 2 (+) могут сдать граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;

Пироговская — 1(+),1(-), 2(-), 4(-) только граждане Украины.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.