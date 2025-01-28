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Ночная атака на Одессу — последствия обстрела

28 января 2025 10:55
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Последствия ночной атаки на Одессу
Машины, сгоревшие в одесском дворе. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Сегодня утром Россия снова атаковала южный регион дронами-камикадзе "Shahed-136" и ракетой. Благодаря работе ПВО все были сбиты, однако обломки упали на жилой район в Одессе. В результате пострадали четыре многоэтажки, пять дачных домиков и около 10 автомобилей.

Об этом сообщил председатель одесской ОГА Олег Кипер.

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Пострадавшие в результате атаки

В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых 91-летний мужчина. Сейчас его госпитализировали. Остальным трем раненым медики оказали помощь на месте. Одного человека сотрудникам ГСЧС пришлось спасать из заблокированной квартиры.

Пострадавшие дома в результате атаки на Одессу
Воздушные окна в домах выбило взрывной волной. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшее имущество

Взрывной волной выбиты окна в четырех многоэтажных домах. Также пострадала ода из городских школ, находящаяся поблизости, сейчас там проводятся работы по остеклению. Количество пострадавших квартир сейчас устанавливается. На месте работает оперативный штаб одесского городского совета.

Окна в домах выбило взрывной волной.
В результате атаки пострадали несколько домов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, из-за обломков дронов загорелись 10 легковых автомобилей. Спасателям удалось оперативно ликвидировали пожары. Также повреждений получил склад с зерном.

Сгорели и пострадали машины во дворе.
Сгорели и пострадали машины во дворе. Фото: Новини.LIVE

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня мы также сообщали об атаке на Харьковщину и о ночном обстреле Чернигова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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