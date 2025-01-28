Последствия ночной атаки на Одессу

Ночная атака на Одессу — последствия обстрела
Сегодня утром Россия снова атаковала южный регион дронами-камикадзе "Shahed-136" и ракетой. Благодаря работе ПВО все были сбиты, однако обломки упали на жилой район в Одессе. В результате пострадали четыре многоэтажки, пять дачных домиков и около 10 автомобилей.
Об этом сообщил председатель одесской ОГА Олег Кипер.
Пострадавшие в результате атаки
В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых 91-летний мужчина. Сейчас его госпитализировали. Остальным трем раненым медики оказали помощь на месте. Одного человека сотрудникам ГСЧС пришлось спасать из заблокированной квартиры.
Пострадавшее имущество
Взрывной волной выбиты окна в четырех многоэтажных домах. Также пострадала ода из городских школ, находящаяся поблизости, сейчас там проводятся работы по остеклению. Количество пострадавших квартир сейчас устанавливается. На месте работает оперативный штаб одесского городского совета.
Кроме того, из-за обломков дронов загорелись 10 легковых автомобилей. Спасателям удалось оперативно ликвидировали пожары. Также повреждений получил склад с зерном.
Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, сегодня мы также сообщали об атаке на Харьковщину и о ночном обстреле Чернигова.
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