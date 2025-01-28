Последствия ночной атаки на Одессу

Машины, сгоревшие в одесском дворе. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Сегодня утром Россия снова атаковала южный регион дронами-камикадзе "Shahed-136" и ракетой. Благодаря работе ПВО все были сбиты, однако обломки упали на жилой район в Одессе. В результате пострадали четыре многоэтажки, пять дачных домиков и около 10 автомобилей.

Об этом сообщил председатель одесской ОГА Олег Кипер.

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Пострадавшие в результате атаки

В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых 91-летний мужчина. Сейчас его госпитализировали. Остальным трем раненым медики оказали помощь на месте. Одного человека сотрудникам ГСЧС пришлось спасать из заблокированной квартиры.

Воздушные окна в домах выбило взрывной волной. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшее имущество

Взрывной волной выбиты окна в четырех многоэтажных домах. Также пострадала ода из городских школ, находящаяся поблизости, сейчас там проводятся работы по остеклению. Количество пострадавших квартир сейчас устанавливается. На месте работает оперативный штаб одесского городского совета.

В результате атаки пострадали несколько домов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, из-за обломков дронов загорелись 10 легковых автомобилей. Спасателям удалось оперативно ликвидировали пожары. Также повреждений получил склад с зерном.

Сгорели и пострадали машины во дворе. Фото: Новини.LIVE

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня мы также сообщали об атаке на Харьковщину и о ночном обстреле Чернигова.