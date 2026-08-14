НКРЭКП оштрафовала "Одесгаз" на 2,55 млн грн: нарушение

Газовая плита. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

АО "Одессагаз" оштрафовали на сумму свыше 2,55 млн грн по итогам плановой проверки. Регулятор выявил нарушения в работе с данными о потреблении газа, счетчиками и отключениями. Компанию также обязали направить более 8,24 млн грн на развитие газораспределительной системы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Данные о газе

В ходе плановой проверки НКРЭКП установила, что "Одессагаз" не всегда вносил в информационную платформу данные о фактическом потреблении газа. Также компания допускала нарушения при прогнозировании объемов потребления.

Отдельные претензии касались учета газа. Оператор не во всех случаях проводил контрольное снятие показаний счетчиков и осмотр узлов учета в установленные сроки. Такие процедуры должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

Отключение потребителей

Регулятор также выявил нарушения при прекращении газоснабжения бытовых потребителей. В частности, людей не всегда предупреждали об отключении как минимум за три суток. Были и нарушения при фиксации самого отключения. Если потребитель отказывается подписывать акт, оператор должен подтвердить факт прекращения газоснабжения видеозаписью или подписью незаинтересованного лица.

Проблемы со счетчиками

Отдельно НКРЭКП зафиксировала нарушения, касающиеся поверки бытовых счетчиков. "Одессагаз" должен проводить ее за свой счет, в частности оплачивать демонтаж, транспортировку, монтаж и ремонт приборов. Кроме того, компания не установила 2825 индивидуальных газовых счетчиков, предусмотренных планом. В связи с этим регулятор предусмотрел корректировку тарифной выручки "Одессагаза" на 7,07 млн грн в сторону уменьшения.

Куда пойдут средства

НКРЭКП также обязала "Одессагаз" направить на развитие газораспределительной системы не менее 8,24 млн грн. Речь идет о средствах, образовавшихся за счет разницы между начислениями и расходами, связанными с компенсациями за несоблюдение параметров качества природного газа. Из этой суммы не менее 5,36 млн грн должны быть предусмотрены на 2026–2027 годы, а остальная часть — на 2028 год.

Штраф в размере 2 553 451 грн должен быть уплачен в государственный бюджет в течение 30 дней со дня получения копии постановления. Постановление НКРЭКП № 1011 было принято 30 июня 2026 года и обнародовано 1 июля.

Другие штрафы

Отметим, что ранее в Одессе на 7 млн грн оштрафовали КП "Теплоснабжение города Одессы". Антимонопольный комитет установил, что предприятие, которое в 2022–2025 годах занимало монопольное положение на рынке теплоснабжения, не учитывало показания индивидуальных счетчиков при начислении платы.

Из-за этого потребителям могли начислять плату за отопление исходя из площади квартир, а не по фактическим показаниям приборов учета. В АМКУ поступило более 100 жалоб от жителей Одессы. Комитет признал такие действия злоупотреблением монопольным положением и обязал предприятие прекратить нарушения и устранить их последствия.

Как сообщали Новини.LIVE, тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию для горожан останутся без изменений.