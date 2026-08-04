Ночная атака на Одесчину: масштабы последствий и пострадавшие

Последствия ночной атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Мария Луценко Редактор

Россия ночью нанесла удар ударными беспилотниками по Одесской области. В Белгороде-Днестровском в результате атаки был разрушен частный жилой дом. После удара там возник пожар. По предварительным данным, пострадали два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по дому

В результате российской атаки в Белгороде-Днестровском разрушен частный жилой дом. После попадания он загорелся. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. На других адресах из-за атаки также загорелась сухая трава, но все возгорания удалось быстро потушить.

Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадали люди

По предварительной информации, в результате удара пострадали два человека. Им оказывается необходимая помощь. На местах работают все соответствующие службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия российского удара.

Дом после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа ГСЧС

К ликвидации последствий ночного удара привлекли 17 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС. Чрезвычайники потушили пожар в разрушенном доме и возгорание сухой травы по другим адресам.

Вид на разрушения с высоты. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

В ночь на 4 августа в Одесской области пять раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Первая тревога для Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов длилась с 23:14 до 23:58 — 44 минуты. Впоследствии, с 00:26 до 01:13 в этих районах снова объявили повторную угрозу.

В третий раз сирены завыли с 01:51 до 02:26. Тревога длилась 35 минут и снова касалась Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов. Четвертая тревога длилась с 03:09 до 04:00 — на этот раз угроза распространялась уже на Белгород-Днестровский, Одесский, Болградский и Измаильский районы.

Последнюю тревогу объявили в 06:24, а отбой прозвучал в 07:48. Она длилась 1 час 24 минуты и охватывала Белгород-Днестровский, Одесский, Болградский и Измаильский районы. В каждом случае сообщалось об угрозе применения ударных беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия вновь атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры. В портах Большой Одессы и Дунайского региона также пострадали гражданские суда. В результате атаки ранения получили 10 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты атаковали беспилотниками Подольский район Одесской области. В результате удара пострадали двое детей — 12-летняя девочка и её 6-летний брат. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.