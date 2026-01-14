Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака РФ — в Одессе повреждено польское консульство

Ночная атака РФ — в Одессе повреждено польское консульство

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:21
Вевиор сообщил о повреждении польского консульства в Одессе
Консульство в Одессе. Фото: inKORR

Польское консульство в Одессе получило повреждения в результате. Это произошло в результате ночного обстрела со стороны России.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевиор в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Россия повредила здание польского консульства в Одессе

null
Сообщение Мацея Вивиора. Фото: скриншот

"Еще одна ночь российского террора. В результате ночной бомбардировки было повреждено польское консульство в Одессе. Никто из наших сотрудников не пострадал. Большое уважение всей команде, которая работает в Украине", — сообщил спикер.

Как известно, в ночь на 13 января Одесса снова оказалась под интенсивным ударом вражеских дронов. В результате атаки пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, еще четырем медики оказали помощь на месте. Все пострадавшие остаются под наблюдением врачей.

Очередной массированный обстрел также вызвал разрушения в городе. Сообщается о повреждении энергетических объектов, многоквартирных жилых домов и ряда объектов социальной инфраструктуры, в частности больницы, детского сада, луна-парка, лицея и фитнес-центра. Кроме этого, получил повреждения частный транспорт.

Польша Одесса обстрелы консульство разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации