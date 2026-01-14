Вевиор сообщил о повреждении польского консульства в Одессе

Консульство в Одессе. Фото: inKORR

Польское консульство в Одессе получило повреждения в результате. Это произошло в результате ночного обстрела со стороны России.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевиор в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Россия повредила здание польского консульства в Одессе

Сообщение Мацея Вивиора. Фото: скриншот

"Еще одна ночь российского террора. В результате ночной бомбардировки было повреждено польское консульство в Одессе. Никто из наших сотрудников не пострадал. Большое уважение всей команде, которая работает в Украине", — сообщил спикер.

Как известно, в ночь на 13 января Одесса снова оказалась под интенсивным ударом вражеских дронов. В результате атаки пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, еще четырем медики оказали помощь на месте. Все пострадавшие остаются под наблюдением врачей.

Очередной массированный обстрел также вызвал разрушения в городе. Сообщается о повреждении энергетических объектов, многоквартирных жилых домов и ряда объектов социальной инфраструктуры, в частности больницы, детского сада, луна-парка, лицея и фитнес-центра. Кроме этого, получил повреждения частный транспорт.