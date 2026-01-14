Відео
Головна Одеса Нічна атака РФ — в Одесі пошкоджено польське консульство

Нічна атака РФ — в Одесі пошкоджено польське консульство

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 07:21
Вевіор повідомив про пошкодження польського консульства в Одесі
Консульство в Одесі. Фото: inKORR

Польське консульство в Одесі зазнало пошкоджень унаслідок. Це сталося внаслідок нічного обстрілу з боку Росії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор у соцмережі X.

Читайте також:

Росія пошкодила будівлю польського консульства в Одесі

null
Повідомлення Мацея Вівіора. Фото: скриншот

"Ще одна ніч російського терору. В результаті нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Ніхто з наших співробітників не постраждав. Велика повага всій команді? яка працює в Україні", — повідомив речник. 

Як відомо, у ніч на 13 січня Одеса знову опинилася під інтенсивним ударом ворожих дронів. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє отримали травми середнього ступеня важкості та були госпіталізовані, ще чотирьом медики надали допомогу на місці. Усі постраждалі залишаються під наглядом лікарів.

Черговий масований обстріл також спричинив руйнування в місті. Повідомляється про пошкодження енергетичних об'єктів, багатоквартирних житлових будинків і низки об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема лікарні, дитячого садка, луна-парку, ліцею та фітнес-центру. Окрім цього, зазнав ушкоджень приватний транспорт.

Анастасія Постоєнко
