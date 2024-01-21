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Новый "вирус Х" — готовы ли одесситы к очередной пандемии

21 января 2024 10:30
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Боятся одесситы нового вируса и думают о возможной пандемии
Одесситы стоят на остановке. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Мир готовится к очередной пандемии. По прогнозам всемирной организации здравоохранения, новая болезнь может быть в 20 раз опаснее коронавируса. Поскольку как такового вируса еще нет, было принято решение называть его "болезнь Х" — это условное обозначение для неизвестного сегодня инфекционного заболевания.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, готовы ли они к новой пандемии и что думают о "вирусе Х"?

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Все будет хорошо

Не успело человечество прийти в себя после ковида, как в ВОЗ снова заговорили о новой пандемии. Правда, какой именно, пока никто не знает, но маски и антисептики советуют далеко не прятать. Ведь новый "вирус Х" может быть гораздо сильнее и, скорее всего, унесет в несколько раз больше человеческих жизней, чем COVID-19. Вот только одесситы к этому относятся довольно спокойно.

"Честно говоря, впервые слышу о новом вирусе, но я и коронавируса не очень боялась, потому… У меня есть предчувствие, что все будет хорошо", — признается Полина.

Полина верит в свое предчувствие. Фото: Новини.LIVE

В том, что все будет хорошо, уверена и Майя. Девушка считает, что, если бояться, то будет только хуже. Так что, больше позитива, и не стоит заранее накручивать себя.

"Я не боюсь. Не болела ковидом, и мне кажется, что все будет хорошо", — утверждает Майя.

Все будет хорошо — уверена Майя. Фото: Новини.LIVE

Для Оксаны новый вирус не страшен. По ее словам, рано или поздно все они уходят в прошлое. Ккогда-то боялись гриппа, потом коронавируса. И сейчас пока неизвестно что.

"Нет, не боюсь, потому что ковид пережили, так и новый вирус переживем", — уверена Оксана.

Переживем и новый вирус — уверена Оксана. Фото: Новини.LIVE

Сейчас есть более серьезные проблемы

Только нового вируса нам и не хватает — говорит Анна. Последние годы и так далеки от покоя, а теперь еще и новая напасть. Хотя украинцы уже так привыкли бороться с проблемами, что очередная пандемия им не страшна.

"После пандемии и полномасштабного вторжения в течение двух лет мне кажется, что мы боимся только инопланетян, немного. Конечно, есть какие-то опасения, мы ничего о нем не знаем, но посмотрим, чем это закончится", — отмечает Анна.

Украинцы уже ничего не боятся — уверена Анна. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает Анну ее тезка, уверенная, что сейчас для нашей страны есть куда более глобальные проблемы, чем очередной вирус. Ну а заботиться о своем здоровье и так должен каждый, с учетом рекомендаций медиков.

"Не боюсь новой пандемии. В свете того, что происходит в нашей стране, мне кажется, что это вообще сейчас не актуально. Нужно беречь себя, естественно, — витамины принимать и беспокоиться о своем здоровье", — говорит Анна.

Есть более серьезные проблемы — уверена Анна. Фото: Новини.LIVE

Пока в стране война, не до пандемии, уверены одесситы. Да и вообще, ситуация сегодня нестабильная. Вот появится вирус — тогда и будем думать, что с ним делать.

коронавирус
Одесса
пандемия
ВОЗ
болезнь
Украина
Новости Одессы
вирус
люди

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