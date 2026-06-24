Предприниматели обсуждают новые правила для МАФов в Одессе

МАФ в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается обсуждение новых правил размещения временных сооружений. Представители бизнеса заявили, что у них есть замечания к предложенным изменениям, в частности, касательно проведения аукционов на места для МАФов. Предприниматели считают, что отдельные положения требуют дополнительной проработки.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга с предпринимателями.

Новые условия для предпринимателей

Представители предпринимательского сообщества выразили обеспокоенность в связи с предложенными изменениями в правилах размещения временных сооружений в Одессе. По их словам, после истечения срока действия действующих договоров места для таких объектов могут передаваться через аукционы на платформе Prozorro. Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш заявил, что у бизнеса есть ряд замечаний к предложенному механизму. В частности, предприниматели опасаются дополнительных процедур и возможных трудностей для малого бизнеса при участии в аукционах.

"Мы считаем, что это несправедливый путь, потому что это будет вытеснять малый бизнес из нашего города. Как заявляют депутаты, это якобы делается для развития малого бизнеса и для военных, возвращающихся с фронта. Но мы не видим, как небольшой предприниматель сможет конкурировать с крупными игроками, которые располагают гораздо большими ресурсами. Именно поэтому мы хотим, чтобы этот вопрос дополнительно обсуждался с бизнес-сообществом", — сказал Борис Эмельдеш.

Борис Эмельдеш о новых правилах. Фото: Новини.LIVE

По его словам, ассоциация также обратилась к городским властям с предложением обеспечить открытый диалог при подготовке будущих решений. Представители бизнеса подчеркивают необходимость анализа возможных экономических последствий предлагаемых изменений.

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Люди во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

Позиция предпринимателей

Особое внимание предприниматели уделили порядку получения согласований на размещение временных сооружений. По их мнению, предложенные критерии могут потребовать дополнительного уточнения, поскольку часть требований, как они отмечают, может затруднить прохождение процедуры. Во время брифинга юрист Карина Божинская-Урсаки обратила внимание на то, что в проекте правил предусмотрены дополнительные этапы проверки перед участием в аукционе. Она подчеркнула, что предприниматели хотят видеть понятный и предсказуемый порядок работы.

"Я считаю, что сейчас предпринимателям нужно создавать условия для работы, а не усложнять процедуры. Если военнослужащий или предприниматель хочет получить разрешение, для этого уже существуют определенные правила и процедуры. В настоящее время мы видим риск появления дополнительных этапов согласования. Именно поэтому предпринимательское сообщество просит подробно обсудить предложенные изменения", — заявила Карина Божинская-Урсаки.

Карина Божинская-Урсаки об условиях. Фото: Новини.LIVE

Во время брифинга участники также обратили внимание на ситуацию предпринимателей, которые уже длительное время работают на своих площадках и инвестировали средства в благоустройство территорий. По их мнению, эти вопросы требуют отдельного обсуждения при разработке новых правил.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель. Ожидается, что благодаря этому городской бюджет ежегодно будет получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине растет количество предприятий под руководством женщин. В 2025 году они возглавили более 12,7 тысячи новых компаний. Среди регионов юга страны заметную роль играет Одесская область, где зарегистрировано 851 предприятие с женщинами-директорами.