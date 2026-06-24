Нові правила для МАФів в Одесі обговорюють підприємці

МАФ в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває обговорення нових правил розміщення тимчасових споруд. Представники бізнесу заявили, що мають зауваження до запропонованих змін, зокрема щодо проведення аукціонів на місця для МАФів. Підприємці вважають, що окремі положення потребують додаткового опрацювання.

Про це Новини.LIVE дізналися під час брифінгу з підприємцями.

Нові умови для підприємців

Представники підприємницької спільноти висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до правил розміщення тимчасових споруд в Одесі. За їхніми словами, після завершення чинних договорів місця для таких об'єктів можуть передаватися через аукціони на платформі Prozorro. Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш заявив, що бізнес має низку зауважень до запропонованого механізму. Зокрема, підприємці побоюються додаткових процедур та можливих труднощів для малого бізнесу під час участі в аукціонах.

"Ми вважаємо, що це не є справедливим шляхом, бо це буде вимивати малий бізнес з нашого міста. Як анонсують депутати, це нібито робиться для розвитку малого бізнесу та для військових, які повертаються з фронту. Але ми не бачимо, як невеликий підприємець зможе конкурувати з великими гравцями, які мають значно більше ресурсів. Саме тому ми хочемо, щоб це питання додатково обговорювалося з бізнес-спільнотою", — сказав Борис Емельдеш.

Борис Емельдеш про нові правила. Фото: Новини.LIVE

За його словами, асоціація також звернулася до міської влади із пропозицією забезпечити відкритий діалог під час підготовки майбутніх рішень. Представники бізнесу наголошують на необхідності аналізу можливих економічних наслідків запропонованих змін.

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Люди під час брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Позиція підприємців

Окрему увагу підприємці звернули на порядок отримання погоджень для розміщення тимчасових споруд. На їхню думку, запропоновані критерії можуть потребувати додаткового уточнення, оскільки частина вимог, як вони зазначають, може ускладнити проходження процедури. Під час брифінгу юристка Карина Божинська-Урсакі звернула увагу на те, що в проєкті правил передбачені додаткові етапи перевірки перед участю в аукціоні. Вона наголосила, що підприємці хочуть бачити зрозумілий і передбачуваний порядок роботи.

"Я вважаю, що зараз підприємцям потрібно створювати умови для роботи, а не ускладнювати процедури. Якщо військовий чи підприємець хоче отримати дозвіл, для цього вже існують визначені правила та процедури. Наразі ми бачимо ризик появи додаткових етапів погодження. Саме тому підприємницька спільнота просить детально обговорити запропоновані зміни", — заявила Карина Божинська-Урсакі.

Карина Божинська-Урсакі про умови. Фото: Новини.LIVE

Під час брифінгу учасники також звернули увагу на ситуацію підприємців, які вже тривалий термін працюють на своїх локаціях та інвестували кошти у благоустрій територій. На їхню думку, ці питання потребують окремого обговорення під час розробки нових правил.

Як повідомляли Новини.LIVE, кабінет Міністрів включив Одесу до переліку курортно-рекреаційних територій та оновив методику нормативної грошової оцінки земель. Очікується, що завдяки цьому міський бюджет щороку отримуватиме близько 300 млн грн додаткових надходжень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні зростає кількість бізнесів під керівництвом жінок. У 2025 році вони очолили понад 12,7 тисячі нових компаній. Серед регіонів півдня країни помітну роль відіграє Одещина, де зареєстровано 851 бізнес із жінками-директорками.