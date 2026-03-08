Відео
Головна Одеса Скільки компаній очолили жінки торік на Одещині

Скільки компаній очолили жінки торік на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 11:22
Жінки очолили 851 нову компанію на Одещині
Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні зростає кількість бізнесів під керівництвом жінок. У 2025 році вони очолили понад 12,7 тисячі нових компаній. Серед регіонів півдня країни помітну роль відіграє Одещина, де зареєстровано 851 бізнес із жінками-директорками.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс "Опендатабот".

Жінки в бізнесі

За даними аналітиків, нині на жінок припадає 34% керівників новостворених бізнесів. Одним із регіонів, де активно з’являються нові бізнеси під керівництвом жінок, залишається Одеська область. Тут протягом року зареєстрували 851 компанію з директорками. За цим показником регіон входить до п’ятірки лідерів в Україні.

Найбільше нових компаній із жінками на керівних посадах традиційно відкривають у столиці — 4 233 бізнеси. Далі йдуть Дніпропетровська область (1 071), Львівська (953), Київська (859) та Одеська (851).

Якщо ж оцінювати частку жінок серед керівників нових компаній, то одним із лідерів стала Миколаївська область. Там 42% нових бізнесів очолюють жінки — це найвищий показник серед регіонів України.

Який бізнес очолюють найчастіше

За інформацією аналітичного майданчика, жінки найчастіше відкривають бізнес у оптовій торгівлі. У цій галузі зареєстровано 5 429 компаній, що становить близько 15% від загальної кількості нових підприємств під керівництвом жінок.

Також популярними напрямами залишаються громадські організації, операції з нерухомістю, ІТ та будівництво.

Водночас найбільший гендерний перекіс зафіксували у сфері туристичних агентств. Хоча нових компаній там відкривається небагато, 61% із них очолюють саме жінки.

Високу частку жінок-керівниць також мають сфери творчості та мистецтва, а також державного управління та оборони.

Переміщення бізнесу

Окремо аналітики звертають увагу на тенденцію переміщення бізнесу між регіонами. Понад 2,8 тисячі компаній виїхали з Одеської області, змінивши юридичну адресу. Загалом у 2025 році в Україні зафіксували 12 920 релокацій бізнесу, що на 11% більше, ніж роком раніше. За цим показником Одещина опинилася серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, які змінили місце реєстрації.

Нагадаємо, в Одеській області продовжують з’являтися на дорогах авто класу люкс. За даними моніторингу, до регіону у 2025 році зареєстрували десятки преміальних автомобілів. 

Також ми писали, що в Одесі дорожчає житло на вторинному ринку, попри війну та стриманий попит. За пів року ціни зросли майже на 10%, а за рік  ще більше. Станом на середину лютого 2026 року середня ціна однокімнатної квартири в Одесі становить близько 47 500 доларів.

Окрім цього, Одещина — у п’ятірці регіонів із найбільшою кількістю нових боргів по заробітній платі. Тут зафіксовано 530 активних проваджень щодо невиплати.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
