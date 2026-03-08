Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Женщины руководят почти тысячей новых компаний в Одесской области

Женщины руководят почти тысячей новых компаний в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 11:22
В 2025 году женщины возглавили 851 компанию на Одесчине
Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает раси количество бизнесов под руководством женщин. В прошлом году они возглавили более 12,7 тысячи новых компаний. Среди регионов юга страны заметную роль играет Одесская область, где зарегистрирован 851 бизнес с женщинами-директорами.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис "Опендатабот".

Реклама
Читайте также:
На Одещині 851 нову компанію торік очолили жінки - фото 1
Данные по возглавлению компаний женщинами. Фото: скриншот с opendatabot

Женщины в бизнесе

По данным аналитиков, сейчас на женщин приходится 34% руководителей вновь созданных бизнесов. Одним из регионов, где активно появляются новые бизнесы под руководством женщин, остается Одесская область. Здесь в течение года зарегистрировали 851 компанию с директорами. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров в Украине.

Больше всего новых компаний с женщинами на руководящих должностях традиционно открывают в столице — 4 233 бизнеса. Далее следуют Днепропетровская область (1 071), Львовская (953), Киевская (859) и Одесская (851).

Если же оценивать долю женщин среди руководителей новых компаний, то одним из лидеров стала Николаевская область. Там 42% новых бизнесов возглавляют женщины — это самый высокий показатель среди регионов Украины.

Какой бизнес возглавляют чаще всего

По информации аналитической площадки, женщины чаще всего открывают бизнес в оптовой торговле. В этой области зарегистрировано 5 429 компаний, что составляет около 15% от общего количества новых предприятий под руководством женщин.

Также популярными направлениями остаются общественные организации, операции с недвижимостью, ИТ и строительство.

В то же время наибольший гендерный перекос зафиксировали в сфере туристических агентств. Хотя новых компаний там открывается немного, 61% из них возглавляют именно женщины.

Высокую долю женщин-руководителей также имеют сферы творчества и искусства, а также государственного управления и обороны.

Перемещение бизнеса

Отдельно аналитики обращают внимание на тенденцию перемещения бизнеса между регионами. Более 2,8 тысячи компаний выехали из Одесской области, сменив юридический адрес. Всего в 2025 году в Украине зафиксировали 12 920 релокаций бизнеса, что на 11% больше, чем годом ранее. По этому показателю Одесская область оказалась среди регионов с наибольшим количеством предприятий, которые сменили место регистрации.

Напомним, в Одесской области продолжают появляться на дорогах авто класса люкс. По данным мониторинга, в регион в 2025 году зарегистрировали десятки премиальных автомобилей.

Также мы писали, что в Одессе дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%, а за год еще больше. По состоянию на середину февраля 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе составляет около 47 500 долларов.

Кроме этого, Одесская область — в пятерке регионов с наибольшим количеством новых долгов по заработной плате. Здесь зафиксировано 530 активных производств по невыплате.

Одесса женщины Одесская область Новости Одессы бизнес компании
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации