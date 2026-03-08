В 2025 году женщины возглавили 851 компанию на Одесчине

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает раси количество бизнесов под руководством женщин. В прошлом году они возглавили более 12,7 тысячи новых компаний. Среди регионов юга страны заметную роль играет Одесская область, где зарегистрирован 851 бизнес с женщинами-директорами.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис "Опендатабот".

Данные по возглавлению компаний женщинами.

Женщины в бизнесе

По данным аналитиков, сейчас на женщин приходится 34% руководителей вновь созданных бизнесов. Одним из регионов, где активно появляются новые бизнесы под руководством женщин, остается Одесская область. Здесь в течение года зарегистрировали 851 компанию с директорами. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров в Украине.

Больше всего новых компаний с женщинами на руководящих должностях традиционно открывают в столице — 4 233 бизнеса. Далее следуют Днепропетровская область (1 071), Львовская (953), Киевская (859) и Одесская (851).

Если же оценивать долю женщин среди руководителей новых компаний, то одним из лидеров стала Николаевская область. Там 42% новых бизнесов возглавляют женщины — это самый высокий показатель среди регионов Украины.

Какой бизнес возглавляют чаще всего

По информации аналитической площадки, женщины чаще всего открывают бизнес в оптовой торговле. В этой области зарегистрировано 5 429 компаний, что составляет около 15% от общего количества новых предприятий под руководством женщин.

Также популярными направлениями остаются общественные организации, операции с недвижимостью, ИТ и строительство.

В то же время наибольший гендерный перекос зафиксировали в сфере туристических агентств. Хотя новых компаний там открывается немного, 61% из них возглавляют именно женщины.

Высокую долю женщин-руководителей также имеют сферы творчества и искусства, а также государственного управления и обороны.

Перемещение бизнеса

Отдельно аналитики обращают внимание на тенденцию перемещения бизнеса между регионами. Более 2,8 тысячи компаний выехали из Одесской области, сменив юридический адрес. Всего в 2025 году в Украине зафиксировали 12 920 релокаций бизнеса, что на 11% больше, чем годом ранее. По этому показателю Одесская область оказалась среди регионов с наибольшим количеством предприятий, которые сменили место регистрации.

Напомним, в Одесской области продолжают появляться на дорогах авто класса люкс. По данным мониторинга, в регион в 2025 году зарегистрировали десятки премиальных автомобилей.

Также мы писали, что в Одессе дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%, а за год еще больше. По состоянию на середину февраля 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе составляет около 47 500 долларов.

Кроме этого, Одесская область — в пятерке регионов с наибольшим количеством новых долгов по заработной плате. Здесь зафиксировано 530 активных производств по невыплате.