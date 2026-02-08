Новые правила въезда в Молдову на авто для украинцев

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой для украинских водителей ужесточили проверки. Автомобили без подтвержденного технического состояния теперь не пропускают, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой информируют Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом - оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, мужчины могут выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.

Также мы писали, что перед поездкой за границу украинцам важно знать правила перевозки наличных денег. Из-за финансовых трудностей некоторых людей могут не впустить в Польшу.