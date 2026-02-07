Новые правила въезда в Румынию на авто для украинцев

Румыния изменила правила въезда — украинские авто разворачивают
Украинцев, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых требованиях на границе. Даже при полном пакете документов отсутствие техосмотра может стать основанием для отказа во въезде.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией информируют Новини.LIVE.
Документ об исправности авто
Кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.
Для поездки также нужны:
- биометрический паспорт или виза;
- документы на авто;
- медицинская страховка;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
- доверенность, если машина не ваша.
Какие таможенные ограничения на границе
Отдельно действуют и жесткие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения - мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.
Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.
Напомним, почему гражданам Украины могут отказать в оформлении как ID-карты или загранпаспорта в подразделениях Государственной миграционной службы в Украине, или в посольствах и консульствах за рубежом.
Также мы писали, что в 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. Часть документов проверяют еще в поезде, другие — уже непосредственно на границе.
Читайте Новини.LIVE!