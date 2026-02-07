Новые правила въезда в Румынию на авто для украинцев

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Украинцев, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых требованиях на границе. Даже при полном пакете документов отсутствие техосмотра может стать основанием для отказа во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией информируют Новини.LIVE.

Документ об исправности авто

Кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.

Для поездки также нужны:

биометрический паспорт или виза;

документы на авто;

медицинская страховка;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;

доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и жесткие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения - мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, почему гражданам Украины могут отказать в оформлении как ID-карты или загранпаспорта в подразделениях Государственной миграционной службы в Украине, или в посольствах и консульствах за рубежом.

Также мы писали, что в 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. Часть документов проверяют еще в поезде, другие — уже непосредственно на границе.