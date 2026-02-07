Видео
Главная Одесса Румыния изменила правила въезда — украинские авто разворачивают

Румыния изменила правила въезда — украинские авто разворачивают

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:28
Новые правила въезда в Румынию на авто для украинцев
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Украинцев, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых требованиях на границе. Даже при полном пакете документов отсутствие техосмотра может стать основанием для отказа во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Документ об исправности авто

Кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.

Для поездки также нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на авто;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
  • доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и жесткие таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения - мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, почему гражданам Украины могут отказать в оформлении как ID-карты или загранпаспорта в подразделениях Государственной миграционной службы в Украине, или в посольствах и консульствах за рубежом.

Также мы писали, что в 2026 году правила выезда за границу из Украины по железной дороге имеют несколько важных нюансов. Часть документов проверяют еще в поезде, другие — уже непосредственно на границе.

Одесса Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
