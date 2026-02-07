Нові правила в’їзду до Румунії на авто для українців

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Українців, які планують їхати до Румунії на власному авто, попереджають про нові вимоги на кордоні. Навіть за повного пакета документів відсутність техогляду може стати підставою для відмови у в’їзді.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією інформують Новини.LIVE.

Документ про справність авто

Крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Для поїздки також потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на авто;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;

довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і жорсткі митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

