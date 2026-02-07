Відео
Подорож може бути небезпечною — ситуація на трасі Одеса-Рені

Подорож може бути небезпечною — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:14
Затори на трасі Одеса-Рені 7 лютого: туман і кордон
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 7 лютого траса Одеса-Рені суттєво перевантажена. Водії, які прямують у бік кордону з Молдовою та Румунією, застрягли в чергах. Ситуацію ускладнюють туман і ожеледиця. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки

Затори до Паланки

Найскладніша ситуація — в районі села Маяки та на під’їздах до пунктів пропуску. Водії скаржаться на погану видимість через густий туман, а також на слизьку дорогу — місцями фіксують ожеледицю.

Прикордонна поліція Республіки Молдова повідомила про відновлення пропуску вантажного транспорту через державний кордон. Оформлення у пунктах пропуску Чернівецької та Одеської областей нині здійснюється в штатному режимі в обох напрямках. Водіям радять враховувати погодні умови, знижувати швидкість і, за можливості, планувати маршрут із запасом часу.

None - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

За даними дорожніх сервісів, рух суттєво уповільнений поблизу Маяків і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Черги автомобілів на цій ділянці розтягнулися на кілька кілометрів, швидкість руху мінімальна.

Затори до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора"

Утруднений рух фіксують і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором, що свідчить про суттєві затримки для водіїв.

None - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення транспорту спостерігається також на трасі М-15 у напрямку Орлівки. Черги утворилися поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо перед пунктом пропуску. Водночас ці затримки не є критичними та не блокують рух повністю.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Там виїзд з України відбувається без черг, однак на в’їзді в країну зафіксовано затор, який на мапі позначений червоним кольором.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, сьогодні, водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, оскільки на дорогах та тротуарах можливо ожеледиця, людям радять за можливості не виходити на вулицю. Також ми писали, що деякі українці будуть змушені заплатити додаткові гроші, намагаючись перетнути кордон з подарунками для себе і рідних.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
