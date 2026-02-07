Видео
Україна
Видео

Путешествие может быть опасным — ситуация на трассе Одесса-Рени

Путешествие может быть опасным — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 11:14
Пробки на трассе Одесса-Рени 7 февраля: туман и граница
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 7 февраля трасса Одесса-Рени существенно перегружена. Водители, которые направляются в сторону границы с Молдовой и Румынией, застряли в очередях. Ситуацию осложняют туман и гололедица.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки до Паланки

Самая сложная ситуация — в районе села Маяки и на подъездах к пунктам пропуска. Водители жалуются на плохую видимость из-за густого тумана, а также на скользкую дорогу — местами фиксируют гололед.

Пограничная полиция Республики Молдова сообщила о возобновлении пропуска грузового транспорта через государственную границу. Оформление в пунктах пропуска Черновицкой и Одесской областей сейчас осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях. Водителям советуют учитывать погодные условия, снижать скорость и, по возможности, планировать маршрут с запасом времени.

None - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

По данным дорожных сервисов, движение существенно замедлено вблизи Маяков и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди автомобилей на этом участке растянулись на несколько километров, скорость движения минимальная.

Пробки до пункта пропуска "Старокозачье — Тудора"

Затрудненное движение фиксируют и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о существенных задержках для водителей.

None - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопление транспорта наблюдается также на трассе М-15 в направлении Орловки. Очереди образовались вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также непосредственно перед пунктом пропуска. В то же время эти задержки не являются критическими и не блокируют движение полностью.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Там выезд из Украины происходит без очередей, однако на въезде в страну зафиксирована пробка, которая на карте обозначена красным цветом.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, сегодня, водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку на дорогах и тротуарах возможно гололедица, людям советуют по возможности не выходить на улицу. Также мы писали, что некоторые украинцы будут вынуждены заплатить дополнительные деньги, пытаясь пересечь границу с подарками для себя и родных.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
