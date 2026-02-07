Видео
Главная Одесса Сильные порывы ветра и гололедица — погода в Одессе сегодня

Сильные порывы ветра и гололедица — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 05:46
Погода в Одессе сегодня: холодная, гололедица на дорогах, туман в Одесской области
Люди идут по парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в Одессе ожидается холодная погода. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку на дорогах и тротуарах возможно гололедица. Горожанам и гостям лучше по возможности не выходить на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до -1...+1 °C, днем температура поднимется +2 до +4 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Без существенных осадков, гололед и гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -4 С° до +1 С°. Днем будет от +2 °С до +7 °C, на севере до -2 °C. На автодорогах гололедица, туман. Видимость 200-500 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 7 февраля

  • Каким выдался сегодняшний день, таким будет и конец зимы.
  • Капли воды с крыш предвещают скорое потепление.
  • Если утром птицы громко чирикают — стоит готовиться к морозам.
  • Чистое, ясное небо обещает щедрый урожай в этом году.

Напомним, мы писали о том, что Киев сегодня накроет непогода. В столице синоптики прогнозируют осадки и сильные морозы.

Также мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко предупредила об опасной погоде на выходные. 7-8 февраля, сильные морозы наконец отступят от Украины. Вместо этого придет другая непогода. Ожидается дождь и сильный туман.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
