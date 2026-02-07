Погода в Одессе сегодня: холодная, гололедица на дорогах, туман в Одесской области

Люди идут по парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в Одессе ожидается холодная погода. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку на дорогах и тротуарах возможно гололедица. Горожанам и гостям лучше по возможности не выходить на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до -1...+1 °C, днем температура поднимется +2 до +4 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Без существенных осадков, гололед и гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -4 С° до +1 С°. Днем будет от +2 °С до +7 °C, на севере до -2 °C. На автодорогах гололедица, туман. Видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 7 февраля

Каким выдался сегодняшний день, таким будет и конец зимы.

Капли воды с крыш предвещают скорое потепление.

Если утром птицы громко чирикают — стоит готовиться к морозам.

Чистое, ясное небо обещает щедрый урожай в этом году.

