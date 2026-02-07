Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Сильні пориви вітру та ожеледиця — погода в Одесі сьогодні

Сильні пориви вітру та ожеледиця — погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 05:46
Погода в Одесі сьогодні: холодна, ожеледиця на дорогах, туман в Одеській області
Люди йдуть парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, в Одесі очікується холодна погода. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, оскільки на дорогах та тротуарах можливо ожеледиця. Містянам та гостям краще за можливості не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до -1...+1 °C, вдень температура підніметься +2 до +4 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Без істотних опадів, ожеледь та ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі від -4 С° до +1 С°. Вдень буде від +2 °С до +7 °C, на півночі до -2 °C. На автошляхах ожеледиця, туман. Видимість 200-500 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 7 лютого

  • Яким видався сьогоднішній день, таким буде й кінець зими.
  • Краплі води з дахів віщують швидке потепління.
  • Якщо зранку птахи гучно цвірінькають — варто готуватися до морозів.
  • Чисте, ясне небо обіцяє щедрий урожай цього року.

Нагадаємо, ми писали про те, що Київ сьогодні накриє негода. У столиці синоптики прогнозують опади та сильні морози.

Також ми писали про те, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про небезпечну погоду на вихідні. 7-8 лютого, сильні морози нарешті відступлять від України. Натомість прийде інша негода. Очікується дощ та сильний туман.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації