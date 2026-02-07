Погода в Одесі сьогодні: холодна, ожеледиця на дорогах, туман в Одеській області

Люди йдуть парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, в Одесі очікується холодна погода. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, оскільки на дорогах та тротуарах можливо ожеледиця. Містянам та гостям краще за можливості не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до -1...+1 °C, вдень температура підніметься +2 до +4 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Без істотних опадів, ожеледь та ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі від -4 С° до +1 С°. Вдень буде від +2 °С до +7 °C, на півночі до -2 °C. На автошляхах ожеледиця, туман. Видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 7 лютого

Яким видався сьогоднішній день, таким буде й кінець зими.

Краплі води з дахів віщують швидке потепління.

Якщо зранку птахи гучно цвірінькають — варто готуватися до морозів.

Чисте, ясне небо обіцяє щедрий урожай цього року.

