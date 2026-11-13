Крокодил в зоопарке. Фото иллюстративное: КУ "Одесский зоопарк"

В Одессе опровергли заявление бизнесмена Владислава Соколова о покупке крокодила в местном зоопаркеза 2,5 тысячи долларов. Рептилию обнаружили в квартире фигуранта после обысков по делу о возможном присвоении бюджетных средств. В зоопарке утверждают, что не продавали крокодилов как минимум 15–16 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Слідство.Інфо.

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Крокодил за 2,5 тысячи долларов

После обысков в домах бизнесмена Владислава Соколова в сети появились фотографии роскошных интерьеров. На одном из снимков заметили террариум с живым крокодилом. Это привлекло внимание пользователей соцсетей. 12 ноября Соколов впервые публично прокомментировал ситуацию. Он заявил, что приобрел крокодила официально в Одесском зоопарке за 2,5 тысячи долларов.

"Крокодила, который взбудоражил всех в Интернете, я официально приобрел в Одесском зоопарке всего за 2500 долларов. С тех пор он ни разу не болел, дай Бог ему здоровья", — заявил бизнесмен.

Однако в зоопарке эту информацию опровергли. Сотрудник учреждения подчеркнул, что за последние 15–16 лет зоопарк не продавал крокодилов.

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"Это неправда. У нас крокодилы за последние 15–16 лет не продавались зоопарком. Он, должно быть, купил его в каком-то другом зоопарке, а почему упоминает Одесский — не знаю", — пояснил представитель учреждения.

Он также добавил, что зоопарк готовит официальный ответ для Одесской областной военной администрации и департамента культуры. По его словам, передача животных происходит между лицензированными зоопарками. Они могут обмениваться животными или передавать их на временное содержание, если не имеют соответствующих условий.

Реакция бывшего директора

На заявление Соколова отреагировал и бывший директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который руководил учреждением с 2013 года до весны 2026-го. Он также опроверг продажу крокодилов во время своего руководства. В то же время Беляков предложил искать ответы у Владимира Самайчука — бывшего руководителя акватерариума зоопарка. Экс-директор утверждает, что в тот период там происходили серьезные проблемы.

В чём подозревают Соколова

Владислав Соколов — 47-летний бизнесмен из Днепра. Правоохранители проводили у него обыски в рамках расследования возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов и школьных укрытий в Киевской области. Согласно данным судебного постановления, компании "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые следствие связывает с Соколовым, поставляли металлопродукцию подрядчикам, получавшим государственные заказы. Всего речь идет о 25 контрактах на сумму около 1,89 млрд грн. Правоохранители проверяют возможное завышение стоимости металлопродукции. Предварительно установленная разница в ценах составляет около 20,8 млн грн. Отдельно полиция расследует возможное присвоение 129 млн грн во время строительства защитных сооружений для энергообъектов. По этому делу ранее объявили подозрение директору одного из подрядных предприятий.

Также следствие проверяет возможное выведение 10,8 млн грн во время строительства школьных укрытий. По версии правоохранителей, подрядчик "Консалтинг Буд" привлекал субподрядные компании, которые могли фактически не выполнять работы, но получали за них бюджетные средства. Среди предприятий, которые проверяются в рамках этого дела, есть компании, связанные с Соколовым. Сам бизнесмен отвергает обвинения. Он заявил, что недвижимость приобрел еще в 2009 и 2011 годах, а ответственность за проблемы со строительством возложил на Киевскую областную военную администрацию. Также Соколов заявил о давлении со стороны правоохранителей и назвал себя человеком, из которого пытаются сделать "козла отпущения".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Одесском зоопарке заявили о серьёзной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, называющих себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу учреждения. Из-за постоянных проверок и аудитов специалисты просто не имеют времени полноценно заботиться о своих подопечных.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе суд наложил арест на здания Одесского зоологического парка. Решение было принято в рамках уголовного производства о возможном присвоении бюджетных средств. Следствие подозревает злоупотребления во время капитального ремонта системы отопления.