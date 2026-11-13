Крокодил в зоопарку. Фото ілюстративне: : КУ "Одеський зоопарк"

В Одесі спростували заяву бізнесмена Владислава Соколова про купівлю крокодила в місцевому зоопарку за 2,5 тисячі доларів. Реептилію виявили у помешканні фігуранта після обшуків у справі про можливе привласнення бюджетних коштів. У зоопарку стверджують, що не продавали крокодилів щонайменше 15–16 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Слідству.Інфо.

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Крокодил за 2,5 тисячі доларів

Після обшуків у помешканнях бізнесмена Владислава Соколова в мережі поширили фотографії розкішних інтер'єрів. На одному зі знімків помітили тераріум із живим крокодилом. Це привернуло увагу користувачів соцмереж. 12 листопада Соколов уперше публічно прокоментував ситуацію. Він заявив, що придбав крокодила офіційно в Одеському зоопарку за 2,5 тисячі доларів.

"Крокодила, який сколихнув усіх в Інтернеті, я офіційно придбав в Одеському зоопарку всього за 2500 доларів. Відтоді він жодного разу не хворів, дай Бог йому здоров’я", — заявив бізнесмен.

Однак у зоопарку цю інформацію заперечили. Працівник установи наголосив, що за останні 15–16 років заклад не відчужував крокодилів.

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"Це неправда. У нас крокодили за останні 15–16 років не відчужувались зоопарком. Він мав купити в будь-якого іншого зоопарку, а чого каже на Одеський — не знаю", — пояснив представник установи.

Він також додав, що зоопарк готує офіційну відповідь для Одеської обласної військової адміністрації та департаменту культури. За його словами, передача тварин відбувається між ліцензованими зоопарками. Вони можуть обмінюватися тваринами або передавати їх на тимчасове утримання, якщо не мають відповідних умов.

Реакція колишнього директора

На заяву Соколова відреагував і колишній директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков, який керував установою з 2013 року до весни 2026-го. Він також заперечив продаж крокодилів під час свого керівництва. Водночас Бєляков запропонував шукати відповіді у Володимира Самайчука — колишнього керівника акватераріуму зоопарку. Ексдиректор стверджує, що в той період там відбувалися серйозні проблеми.

У чому підозрюють Соколова

Владислав Соколов — 47-річний бізнесмен із Дніпра. Правоохоронці проводили в нього обшуки в межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів і шкільних укриттів на Київщині. За даними судової ухвали, компанії "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб", які слідство пов'язує із Соколовим, постачали металопродукцію підрядникам, що отримували державні замовлення. Загалом ідеться про 25 контрактів на близько 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металопродукції. Попередньо встановлена різниця в цінах становить близько 20,8 млн грн. Окремо поліція розслідує можливе привласнення 129 млн грн під час будівництва захисних споруд для енергооб'єктів. У цій справі раніше оголосили підозру директору одного з товариств-підрядників.

Також слідство перевіряє можливе виведення 10,8 млн грн під час будівництва шкільних укриттів. За версією правоохоронців, підрядник "Консалтинг Буд" залучав субпідрядні компанії, які могли фактично не виконувати роботи, але отримували за них бюджетні кошти. Серед підприємств, які перевіряють у межах цієї справи, є компанії, пов'язані із Соколовим. Сам бізнесмен відкидає звинувачення. Він заявив, що нерухомість придбав ще у 2009 та 2011 роках, а відповідальність за проблеми з будівництвом поклав на Київську обласну військову адміністрацію. Також Соколов заявив про тиск з боку правоохоронців і назвав себе людиною, з якої намагаються зробити "цапа-відбувайла".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше в Одеському зоопарку заявили про серйозну загрозу його існуванню через постійні атаки з боку груп осіб, які називають себе зоозахисниками. Адміністрація скаржиться на нескінченні фейкові доноси та скарги, які блокують нормальну роботу закладу. Через постійні перевірки та аудити фахівці просто не мають часу повноцінно опікуватися своїми підопічними.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі суд наклав арешт на будівлі Одеського зоологічного парку. Рішення ухвалили в межах кримінального провадження про можливе привласнення бюджетних коштів. Слідство підозрює зловживання під час капітального ремонту системи опалення.