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Главная Одесса Обесточивание подстанций в Одессе: как курсирует электротранспорт сегодня

Обесточивание подстанций в Одессе: как курсирует электротранспорт сегодня

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3 октября 2026 09:35
Трамваи и троллейбусы в Одессе 3 октября: какие маршруты не будут работать
Троллейбус возле торгового центра в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе сегодня, 3 октября, временно изменится график работы электротранспорта из-за аварийного ремонта электросетей. Трамвайные маршруты №10, №17 и №18 не будут курсировать, а для трамвая №5 и нескольких троллейбусов сократят схемы движения. Ограничения будут действовать до 18:00, после чего движение должно возобновиться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Одесский городской электротранс" и ДТЭК "Одесские электросети".

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Отключение света в Одессе 3 октября

По сообщению ДТЭК, с 08:00 до 18:00 энергетики будут проводить ремонтные работы на оборудовании. Для безопасного выполнения работ на это время отключат электроэнергию у части потребителей Одессы. Без питания останутся и тяговые подстанции "Одесгорэлектротранса", которые обеспечивают работу контактной сети на Фонтанской дороге, проспекте Шевченко, Французском бульваре и улице Косовской. Из-за этого часть городского электротранспорта не сможет работать по обычным схемам.

В ДТЭК предупредили, что в случае объявления воздушной тревоги ремонтные работы могут затянуться. После их завершения электроэнергию будут возвращать постепенно, поэтому полное восстановление питания потребует дополнительного времени.

Знеструмлення підстанцій в Одесі: як курсуватиме електротранспорт сьогодні - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с facebook.com/dtekoem

Движение трамваев в Одессе 3 октября

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что из-за отключения электроэнергии не будут курсировать трамвайные маршруты №10, №17 и №18. Трамвай №5 временно будет работать по сокращенной схеме "Автовокзал — парк Шевченко". На маршрут выпустят два вагона. По обычным маршрутам продолжат курсировать трамваи №1, №7, №11, №12, №13, №15, №20, №21, №27 и №28.

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Больше всего вагонов будет работать на маршруте №7 — 20 единиц. На маршруте №27 выйдут восемь вагонов, на №1 — шесть, на №15 — пять, на №28 — три. Маршруты №13, №20 и №21 будут обслуживать по два вагона, №11 и №12 — по одному.

Движение троллейбусов в Одессе 3 октября

Троллейбус №7 разделят на два участка. Шесть машин будут курсировать между улицей Архитекторской и площадью 10 Апреля, ещё две — между Железнодорожным вокзалом и улицей Новосельского. Маршрут № 9 сократят до участка от улицы Инглези до площади 10 Апреля. На нем будут работать четыре троллейбуса. Маршрут №10 будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и улицей Приморской, на линию выпустят два троллейбуса.

Без изменений будут работать троллейбусы №2, №3, №8 и №12.
В "Одесмискоэлектротрансе" призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок. О возобновлении обычной работы электротранспорта предприятие сообщит дополнительно.

Ранее Новини.LIVE писали, что в конце сентября в Одессе продлили маршрут трамвая № 27 до Старосинной площади. Теперь он курсирует от Переправы до Старосинной площади, поэтому пассажирам не нужно пересаживаться на 11-й станции Люстдорфской дороги. На линии работают восемь вагонов с интервалом 16–18 минут.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте Одессы в октябре. Одна поездка в городском трамвае или троллейбусе стоит 15 гривен. В большинстве маршруток после летнего повышения тариф составляет 25 гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что водителям следует учитывать перекрытие Прохоровского переулка в Одессе. Движение там ограничили из-за аварийных работ, поэтому автомобилистам приходится планировать объезд. Возобновить движение планируют 16 октября.

электроэнергия Одесская область Новости Одессы свет трамвай троллейбусы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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