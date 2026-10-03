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Головна Одеса Знеструмлення підстанцій в Одесі: як курсує електротранспорт сьогодні

Знеструмлення підстанцій в Одесі: як курсує електротранспорт сьогодні

Ua ru
3 жовтня 2026 09:35
Трамваї і тролейбуси в Одесі 3 жовтня: які маршрути не працюватимуть
Тролейбус біля торгового центру в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі сьогодні, 3 жовтня, тимчасово змінять роботу електротранспорту через аварійний ремонт електромереж. Трамвайні маршрути №10, №17 та №18 не курсуватимуть, а для трамвая №5 і кількох тролейбусів скоротять схеми руху. Обмеження діятимуть до 18:00, після чого рух мають відновити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КП "Одесміськелектротранс" та ДТЕК "Одеські електромережі".

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Відключення світла в Одесі 3 жовтня

За повідомленням ДТЕК, з 08:00 до 18:00 енергетики проводитимуть ремонтні роботи на обладнанні. Для безпечного виконання робіт на цей час знеструмлять частину споживачів Одеси. Без живлення залишаться й тягові підстанції "Одесміськелектротрансу", які забезпечують роботу контактної мережі на Фонтанській дорозі, проспекті Шевченка, Французькому бульварі та вулиці Косовській. Через це частина міського електротранспорту не зможе працювати за звичайними схемами.

У ДТЕК попередили, що в разі оголошення повітряної тривоги ремонтні роботи можуть тривати довше. Після їх завершення електроенергію повертатимуть поступово, тому повне відновлення живлення потребуватиме додаткового часу.

Знеструмлення підстанцій в Одесі: як курсуватиме електротранспорт сьогодні - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з facebook.com/dtekoem

Рух трамваїв в Одесі 3 жовтня

У КП "Одесміськелектротранс" повідомили, що через знеструмлення не курсуватимуть трамвайні маршрути №10, №17 та №18. Трамвай №5 тимчасово працюватиме за скороченою схемою Автовокзал — парк Шевченка. На маршрут випустять два вагони. За звичайними маршрутами продовжать курсувати трамваї №1, №7, №11, №12, №13, №15, №20, №21, №27 та №28.

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Найбільше вагонів працюватиме на маршруті №7 — 20 одиниць. На №27 вийдуть вісім вагонів, на №1 — шість, на №15 — п'ять, на №28 — три. Маршрути №13, №20 та №21 обслуговуватимуть по два вагони, №11 і №12 — по одному.

Рух тролейбусів в Одесі 3 жовтня

Тролейбус №7 розділять на дві ділянки. Шість машин курсуватимуть між вулицею Архітекторською та площею 10 Квітня, ще дві — між Залізничним вокзалом та вулицею Новосельського. Маршрут №9 скоротять до ділянки вулиці Інглезі — площі 10 Квітня. На ній працюватимуть чотири тролейбуси. Маршрут №10 курсуватиме між Залізничним вокзалом та вулицею Приморською, на лінію випустять дві машини.

Без змін працюватимуть тролейбуси №2, №3, №8 та №12.
В "Одесміськелектротрансі" закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення звичайної роботи електротранспорту підприємство повідомить додатково.

Раніше Новини.LIVE писали, що наприкінці вересня в Одесі продовжили маршрут трамвая №27 до Старосінної площі. Тепер він курсує від Переправи до Старосінної площі, тому пасажирам не потрібно пересідати на 11-й станції Люстдорфської дороги. На лінії працюють вісім вагонів з інтервалом 16–18 хвилин.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Одеси в жовтні. Одна поїздка у міському трамваї або тролейбусі коштує 15 гривень. У більшості маршруток після літнього підвищення тариф становить 25 гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що водіям варто враховувати перекриття Прохоровського провулка в Одесі. Рух там обмежили через аварійні роботи, тому автомобілістам доводиться планувати об'їзд. Відновити проїзд планують 16 жовтня. 

електроенергія Одеська область Новини Одеси світло трамвай тролейбуси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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