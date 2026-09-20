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Головна Одеса Громадський транспорт у жовтні: скільки коштуватиме одеситам проїзд

Громадський транспорт у жовтні: скільки коштуватиме одеситам проїзд

Ua ru
20 вересня 2026 17:09
Проїзд в Одесі у жовтні 2026 року: тарифи на громадський транспорт
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото ілюстратине: Новини.LIVE

У жовтні одеситам варто враховувати тарифи на громадський транспорт, які діють у місті після літнього подорожчання маршруток. Поїздка у приватному автобусі коштує 25 гривень, тоді як у муніципальних трамваях та тролейбусах пасажири платять 15 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах проїзд залишається безкоштовним.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме проїзд в Одесі у жовтні та які тарифи діють на популярних маршрутах області.

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Скільки коштують трамваї та тролейбуси

Вартість однієї поїздки в муніципальному електротранспорті Одеси становить 15 гривень. Такий тариф діє як у трамваях, так і в тролейбусах. Таким чином, пасажири платитимуть:

  • трамвай — 15 гривень;
  • тролейбус — 15 гривень.

Окремо в Одесі працюють соціальні автобуси, які місто запускає, зокрема, як альтернативу електротранспорту. На таких маршрутах проїзд безкоштовний, однак схеми руху та графіки можуть змінюватися залежно від транспортної ситуації.

Скільки коштує проїзд у маршрутках

Тариф у міських маршрутках змінився 27 червня 2026 року. Вартість однієї поїздки зросла з 20 до 25 гривень. Саме за таким тарифом пасажири продовжили їздити у вересні. Перевізники під час обговорення підвищення заявляли, що економічно обґрунтована вартість поїздки становить від 32 до 45 гривень. Однак профільна комісія міської ради підтримала компромісний тариф у 25 гривень.

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Скільки коштує дорога з Одеси до області

У 2026 році подорожчали й автобусні перевезення між Одесою та іншими населеними пунктами області. Нові тарифи на внутрішньообласних маршрутах запровадили ще навесні, у середньому вартість квитків зросла приблизно на 30%.

На популярних напрямках встановлені такі ціни: Чорноморськ — Одеса — 65 гривень, Чорноморськ — Великодолинське — 30 гривень, Білгород-Дністровський — Одеса — 200 гривень.

Значно дорожчими залишаються поїздки з півдня області. Квиток із Рені до Одеси коштує 780 гривень, а з Рені до Ізмаїла — 200 гривень.

Окремо з 22 вересня на Одещині починає діяти нова шестизонова система оплати проїзду в приміських поїздах. Тому в жовтні пасажири електричок уже їздитимуть за новою тарифною сіткою, де вартість квитка залежить від відстані.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі тимчасово заборонили рух транспорту провулком Прохоровським. Обмеження запровадили через аварійні роботи, а відновити проїзд планують аж у середині жовтня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з початком жовтня в Одесі завершується сезонний режим роботи муніципальних парковок біля моря. На звичайних міських майданчиках продовжує діяти тариф 30 гривень за годину

тарифи Одеса проїзд новини трамвай тролейбуси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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